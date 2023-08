La Jornada Política – En manos de Junts y Coalición Canaria el futuro de la Mesa del Congreso

MADRID – Las cartas están echadas. Todos los jugadores, uno detrás de otro, han ido revelándolas. Todos, menos dos. Decimos, Junts y Coalición Canarias. Nadie sabe cuál será su jugada. Y nadie probablemente lo sabrá antes de la elección de la presidenta del Congreso de los Diputados; elección que indicará cuál mayoría política dominará la Mesa del Congreso.

En su reunión con los parlamentarios socialistas de las Cámaras “alta” y “baja”, Pedro Sánchez no se ha limitado a pedirle a Alberto Núñez Feijóo que deje de presionar al jefe del Estado. Tampoco, a recordarle, una vez más, que no gobierna quien gana las elecciones, gobierna quién logra el mayor número de apoyos. Aprovechó la ocasión para dar a conocer oficialmente la candidata socialista a sustituir a Meritxell Batet a la presidencia del Congreso de los Diputado. Será Francine Armegol, ex presidenta del Gobierno de Baleares. Respecto de los portavoces del Psoe en las dos Cámaras, Sánchez anunció que Patxi López seguirá siéndolo en la “baja” y nombró a Eva Granados en la “alta”. Además, informó que el candidato a la vicepresidencia del Senado será el ex presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Alberto Núñez Feijóo encontró a los parlamentarios del Partido Popular pocas horas después de la reunión que Sánchez mantuviera con los diputados y senadores socialistas. El presidente de los populares dijo estar seguro de que el Rey lo encargará de formar un nuevo gobierno. Y, una vez más, ha acusado al adversario socialista de bloquear su candidatura.

La elección de la Mesa del Congreso será el primer desafío de los populares. Y las opciones de poder hacerse con su control, en opinión de los analistas, resultan escasas. Pasan sobre todo por la capacidad de los socialistas de negociar el voto nacionalista e independista.

El líder de los conservadores ha esperado hasta la tarde para dar a conocer el nombre de su candidata para presidir el Congreso de los Diputados. Será Cuca Gamarra, número dos del partido y hasta ahora portavoz de la tolda azul. La posibilidad de que Gamarra logre alzarse con la presidencia de la Cámara baja pareciera remota. No así la de Pedro Rollán. Candidato a la presidencia del Senado, su partido, en las elecciones del 23J, obtuvo la mayoría absoluta en esa Cámara.

Mientras siguen las negociaciones, el partido de Santiago Abascal ha dado un portazo a cualquier solución que implique el PNV. Y ha anunciado que portavoz del grupo parlamentario de Vox, en la Cámara baja, será Pepa Millán. La ex senadora de extrema derecha sustituirá a Iván Espinosa de los Monteros, quien renunció al acta de diputados y a sus cargos en Vox.

En estas horas, todas las miradas están puestas en Junts, que tendrá que tomar una decisión. En el caso de abstenerse, la llave la tendrá la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido García. Será su voto el que romperá el empate entre los dos bloques. Y, dicho sea de paso, indicará quién podría ser hipotéticamente el candidato con mayores opciones a ser investido presidente del Gobierno.

