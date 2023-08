“Veranos De la Villa”, a Madrid “100cellos”: anche tu puoi suonare con Sollima e Melozzi

Giovanni Sollima, in una intervista concessa a Repubblica, raccontò che il progetto nacque a Roma, nel 2012, quando gli fu chiesto “di inventare un concerto simbolico per il ‘Teatro Valle’ occupato”. Da allora, ne è passata di acqua sotto il ponte, eppure “1OO cello” continua a richiamare pubblico e, soprattutto musicisti. Quella che Sollima chiamò “orchestra social” è oggi una bella realtà; un progetto, per usare le stesse parole di Sollima, “delirante”.