Decretar Zona Económica Especial a Isla la Tortuga atenta contra su biodiversidad marina

CARACAS – La Fundación La Tortuga, organización que busca conservar la biodiversidad marina y costera de Venezuela, alertó ante la decisión del gobierno de declarar a la isla La Tortuga como una Zona Económica Especial (ZEE).

Una gran preocupación genera la medida ante el fututo de la isla venezolana, por el impacto negativo que pudiera sufrir con el desarrollo económico y turístico de la zona.

Consuelo Noguiera, presidenta de la fundación, advirtió que el ecosistema de la isla es único y muy delicado, pues alberga una gran diversidad de especies marinas y terrestres, muchas en peligro de extinción, de manera que la intervención humana debe ser con respeto y responsabilidad para no dañar el patrimonio natural.

La Fundación La Tortuga con más de 20 años de trabajo en la conservación y protección de la biodiversidad marina, ha sido una de las instituciones dedicadas al monitoreo y rescate de tortugas marinas, la educación ambiental, el ecoturismo comunitario y la investigación científica.

Recordó la ambientalista que no se puede replicar el modelo de negocio de otro lugar, porque cada zona tiene condiciones específicas, por lo que no puede pensarse en hacer de la Tortuga una isla turística como Aruba.

Alertó que hoteles y aeropuertos deben construirse en lugares apropiados y bajo una serie de condiciones que no afecten el ecosistema, y puso como ejemplo que lo vuelos aéreos no podrían realizarse a ciertas horas para no afectar el vuelo migratorio de las aves, porque en una isla de áreas naturales protegidas.

Dijo que hay otros territorios no tan delicados que bien podrían ser ZEE y todo proyecto debe ser responsable y manejarse con conciencia para que no tengan consecuencias negativas sobre el medio ambiente.

Un paraíso tropical

La Isla La Tortuga está situada en el Mar Caribe frente a las costas centro orientales de Venezuela, a 72 kilómetros al noreste de Cabo Codera y a 120 kilómetros al oeste de la Isla de Margarita; cuenta con una superficie de 155 kilómetros cuadrados, convirtiéndola en la segunda isla más grande del territorio venezolano después de la preciosa Margarita.

Se caracteriza por ser bastante plana, pues llega a una altitud de 40 metros. Del extremo este al oeste, posee unas 13,5 millas náuticas, las cuales equivalen a 25 kilómetros; mientras que de los extremos de norte a sur, su zona más extensa es de 6 millas náuticas, equivalentes a 11 kilómetros.

Este paraíso está conformado por tres pequeños islotes y durante el siglo XVII, se dice era el lugar de refugio de piratas. Hoy día es una isla inhabitada y solitaria; únicamente es visitada por los turistas y por los pescadores durante la llegada de la época pesquera, que conserva un ainteresante fauna y flora, caraterizada pro garandes poblaciones de torutugas marinas.

Redacción Caracas