ATP Toronto, il tennis italiano sogna con Jannik Sinner

MADRID. – Il tennista italiano Jannik Sinner procede spedito verso i quarti di finale del Masters 1000 ATP di Toronto. Dopo la vittoria nel derby tricolore contro Matteo Berrettini all’esordio (6-4, 6-3), l’azzurro nato a San Candido non è sceso in campo nella notte italiana, a causa del ritiro di Andy Murray.

Lo scozzese, che avrebbe dovuto essere suo avversario negli ottavi, ha dichiarato forfait poco prima del match a causa di un problema muscolare agli addominali. Un infortunio che, dunque, fa volare dritto Sinner ai quarti, permettendogli già di dedicarsi all’incontro successivo.

Stanotte contro il francese Monfils

Il numero 1 d’Italia, insignito della nona testa di serie nel tabellone del singolare maschile al National Bank Open Presented by Rogers di Toronto, si cimenterà così con l’undicesimo quarto di finale stagionale. Prossimo avversario del tennista altoatesino sarà Gaël Monfils.

Entrato in tabellone grazie al ranking protetto, il 36enne francese (numero 276 al mondo) ha fatto fuori negli ottavi l’australiano Aleksandar Vukic. Ma attenzione al sorprendente transalpino che, all’esordio nel torneo di Toronto, aveva eliminato nientemeno che Stefanos Tsitsipas, attuale numero 4 al mondo e che, dunque, sta vivendo il suo magic moment.

Tra Monfils e Sinner ci sono quattro precedenti, con il bilancio in favore dell’altoatesino per 3-1. Quello che si disputerà sul campo centrale di Toronto questa notte intorno alle 2,20 (ora italiana), sarà un match davvero importantissimo per Sinner.

Jannik è da considerarsi ormai cliente stabile della Top 10 del ranking ATP. La sua carriera è in grande ascesa: ora si punta dritti alla consacrazione definitiva, con il successo in un Masters 1000 o in uno Slam. Toronto potrebbe essere, sulla carta, l’occasione giusta, anche se il difficile, in Canada, verrà adesso.

Il tutto quando si avvicina il suo compleanno: il 16 agosto prossimo, il tennista italiano compirà infatti 22 anni: quale migliore occasione per regalarsi un successo da sogno?

Ottavo nella classifica ATP: numeri record per il tennis italiano

Già ora Jannik Sinner sta facendo comunque registrare numeri da record per il tennis italiano: classe 2001, l’altoatesino è il più giovane italiano di sempre ad aver varcato la soglia della top 100, top 50, top 20 e top 10 del ranking ATP.

Numeri che indicano in modo inequivocabile che il tennis azzurro si trova difronte ad un autentico campione, capace di occupare attualmente l’8° posto nella classifica ATP. A soli 22 anni, si tratta certamente di un grandissimo traguardo. In attesa del match di stanotte contro Monfils, il sogno di Jannik continua. Assieme a quello di tutto il tennis italiano.

