Murcia, PP e Vox ancora senza accordo: all’orizzonte lo spettro di un ritorno alle urne

MADRID – Con l’investitura di Jorge Azcón nell’Aragona, sono quattro le regioni in cui governa la coalizione “Partito Popolare – Vox”. Ma il numero potrebbe crescere nei prossimi giorni. Infatti, nella “Comunidad Autónoma de Murcia” i popolari e l’estrema destra, oggi arroccati ognuno sulle proprie posizioni, potrebbero raggiungere un accordo pur di evitare un ritorno alle urne dai risultati imprevedibili. Hanno tempo fino al 7 settembre, data limite oltre la quale i cittadini saranno di nuovo chiamati al voto.

Quella tra il Partito Popolare di Murcia e Vox è diventata una guerra di logoramento. Nessuno vuole cedere. Il conservatore Fernando López Miras ambisce governare con il sostegno esterno dell’estrema destra. Dopotutto, sostiene, mancano solo due voti per raggiungere la maggioranza assoluta. L’astensione di Vox, a suo avviso, è la soluzione logica. Ma l’estrema destra non è d’accordo. Considera la proposta di López Miras inaccettabile. E lo è proprio perché quei due voti sono indispensabili. Come in Castilla e León, nella “Comunidad Valenciana”, in Aragona e in Estremadura, Vox vuole forzare un accordo anche a Murcia.

Invitato al programma televisivo “Dando Caña”, Rubén Martínez, portavoce di Vox presso l’Assemblea regionale di Murcia, ha sostenuto che López Miras “solo deve alzare il telefono, chiamare” il presidente di Vox e negoziare.

Un invito che López Miras ha raccolto, almeno in parte. Considera necessario un incontro per “sbloccare la situazione di stalle ed evitare una ripetizione elettorale”. A suo giudizio è indispensabile conversare senza “ricatti e minacce” e soprattutto “con proposte che possano essere accettate”.

L’orologio continua a correre, i tempi stringono e il pericolo del ritorno alle urne, giorno dopo giorno, diventa sempre più reale.

Dove invece sono stati rimossi tutti gli ostacoli è stato nella “Comunidad Foral de Navarra”. Dopo l’accordo raggiunto dai socialisti con Geroa Bay e Contigo-Zurekin si attendeva l’annuncio dell’astensione di Eh Bildu. La formazione basca, consultati i militanti, ha dato l’ok. La socialista Maria Chivite, quindi, ripeterà alla presidenza del Governo di Navarra. La cerimonia d’investitura è stata fissata per il prossimo fine settimana.

Redazione Madrid