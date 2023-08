Pallacanestro: Gladiadores de Anzoátegui nella Basketball Champions League Américas

CARACAS – Ottima notizia per la pallacanestro venezuelana: i Gladiadores de Anzoátegui parteciperanno nella Basketball Champions League Américas 2023. La notizia é stata resa nota dalla Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) tramite i propri social, pochi istanti prima la FIBA aveva confermato la partecipazione dei campioni in carica della SPB.

Stando a quanto riferito dagli organizzatori, alla prossima edizione della Basketball Champions League Américas parteciperanno 12 squadre in rappresentanza dei seguenti paesi (tra parentesi il numero di squadre per Paese): Argentina (3), Brasile (3), Cile (1), Messico (1), Nicaragua (1), Uruguay (2) e Venezuela (1).

Il sorteggio della fase a gironi si svolgerá oggi. I gruppi saranno 4 con tre squadre ognuno, alla fase successiva avanzeranno le migliori due.

L’ultima volta che il Venezuela ha avuto una squadra in un torneo simile é stato nel 2019, allora si chiamava Liga de las Américas: in campo c’erano i Guaros de Lara che arrivarono fino in finale dove sono stati superati (64 – 61) dagli argentini del San Lorenzo. In precedenza la squadra dello stato Lara si era aggiudicata il torneo nel 2016 e 2017.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)