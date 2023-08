Viaggi enogastronomici e autentiche tradizioni: tre Italiani su quattro scelgono i borghi per le vacanze

MADRID. – Un nuovo trend sta emergendo tra gli italiani in cerca di avventure di viaggio uniche e autentiche. Secondo un’indagine condotta da Coldiretti, quasi tre italiani su quattro (pari al 72%) hanno deciso di visitare, come meta turistica o solo per una gita, uno dei circa 5.500 piccoli borghi presenti in Italia, a caccia di tesori nascosti e tradizioni enogastronomiche a chilometri zero.

L’indagine, che ha coinvolto un campione rappresentativo di viaggiatori italiani, ha rivelato che il desiderio di scoprire la cultura locale, immergersi nelle tradizioni culinarie e sperimentare l’atmosfera autentica dei borghi sono tra le principali motivazioni che spingono i turisti a scegliere queste destinazioni. Molte persone cercano esperienze che vadano oltre le classiche mete turistiche, desiderando connettersi con le radici culturali e gastronomiche della regione.

“I borghi rappresentano una finestra sul passato e una fonte di scoperta per il presente. La gente vuole sperimentare la vita quotidiana delle comunità locali, assaporare i piatti tradizionali e abbracciare l’atmosfera autentica che spesso manca nelle grandi città.”

L’indagine ha anche evidenziato che le esperienze enogastronomiche sono al centro di questa tendenza emergente. Gli italiani sono sempre più interessati a partecipare a degustazioni di prodotti locali, corsi di cucina tradizionale e visite a mercati locali. Il cibo diventa così uno strumento attraverso il quale i viaggiatori possono immergersi completamente nella cultura di una regione e stabilire connessioni significative con le comunità locali.

Inoltre, la scelta dei borghi come destinazione di viaggio può avere un impatto positivo sulle economie locali, promuovendo il turismo sostenibile e responsabile. “Quando i turisti visitano i borghi, spesso supportano attività artigianali, agricole e culturali che sono essenziali per l’identità e la prosperità delle comunità locali”, si legge nella nota di Coldiretti.

Questa crescente affinità per i borghi e le tradizioni locali è un segno del cambiamento delle preferenze dei viaggiatori italiani, che ora cercano esperienze più autentiche e significative durante le loro vacanze.