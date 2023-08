Spettacolo celeste in arrivo: il picco delle stelle cadenti all’alba del 13 agosto

MADRID. Il cielo notturno si prepara a regalare uno spettacolo straordinario agli appassionati di astronomia e ai sognatori di tutto il mondo. Le Perseidi, una delle più famose e attese piogge di stelle cadenti, raggiungeranno il loro picco spettacolare all’alba del 13 agosto.

Ogni anno, nel mese di agosto, la Terra attraversa una regione del suo percorso orbitale densamente popolata da detriti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle. Quando queste particelle entrano nell’atmosfera terrestre ad alta velocità, si surriscaldano a causa dell’attrito con l’aria, creando il fenomeno luminoso che ammiriamo come stelle cadenti. Le Perseidi prendono il nome dalla costellazione di Perseo, da cui sembrano irradiare nel cielo notturno.

Gli esperti prevedono che quest’anno lo spettacolo celeste delle Perseidi sarà particolarmente impressionante, con centinaia di meteore visibili nell’ora del picco. I migliori momenti per osservare lo spettacolo saranno le prime ore dell’alba del 13 agosto, quando la Terra si troverà nella parte più densa della scia di detriti.

“Le Perseidi sono uno dei punti salienti dell’anno per gli astrofili e per chiunque sia affascinato dal cielo notturno”. “Quest’anno, le condizioni sono favorevoli per una visione spettacolare, quindi consiglio a tutti di cercare un luogo buio, lontano dall’inquinamento luminoso delle città, per godersi lo spettacolo al meglio.” consigliano gli esperti.

Per osservare le Perseidi, non è necessario alcuna attrezzatura speciale, solo un cielo limpido e buone dosi di pazienza. Gli astrofili consigliano di sdraiarsi su un telo o su una sedia a sdraio, avvolgersi in una coperta e lasciare che gli occhi si abituino all’oscurità per qualche minuto. Le meteore potrebbero apparire ovunque nel cielo, quindi è consigliabile mantenere uno sguardo aperto e osservare senza l’ausilio di telescopi o binocoli.

Tuttavia, è importante tenere presente che le previsioni meteorologiche locali possono influenzare la visibilità delle Perseidi. Chiunque desideri osservare lo spettacolo dovrebbe consultare le previsioni del tempo nella propria area e scegliere la notte con il cielo più chiaro.