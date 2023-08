Milly Carlucci: “Gli italiani all’estero sono nel nostro cuore”

Inizia a prendere forma il cast di “Ballando con le stelle”, un appuntamento entrato da tempo a pieno titolo nel cuore di tutti gli italiani, non soltanto quelli che vivono in Italia ma anche i nostri connazionali all’estero.

L’edizione numero 18 del dance show condotto da Milly Carlucci partirà tra poco più di due mesi e intanto circolano i primi nomi degli aspiranti ballerini. Non ci sono conferme ufficiali ma si parla con insistenza di Simona Ventura e del suo compagno Paolo Terzi, di Paola Perego ed ancora di Teo Mammucari. Nei giorni scorsi sono stati accostati allo show del sabato sera anche personaggi come Bruno Barbieri, Bobby Solo, Rossana Lambertucci e persino qualche giovane attore della fortunata serie “Mare fuori”.

Intanto la straordinaria padrona di casa del programma Milly Carlucci qualche settimana fa da Napoli in occasione della presentazione dei palinsesti Rai ha spiegato al nostro giornale: “Voglio mandare un saluto agli italiani all’estero perché sono nel nostro cuore. Essendo una viaggiatrice, quando vado oltre frontiera vedo sempre la loro operatività, la loro creatività, il loro modo di vivere nella società in cui abitano ma tenendo sempre un pezzetto del loro cuore verso l’Italia”.

Nell’occasione l’apprezzata conduttrice ha parlato anche di ‘Ballando on the road’, il consueto tour in cerca di talenti tra gli appassionati e professionisti di danza. “Abbiamo fatto un giro d’Italia veramente clamoroso. Il covid è finito e la gente è tornata nelle scuole a ballare, sempre con tanti ragazzi, anziani, bambini. Troverete belle sorprese quando faremo le puntate dedicate a questi talenti”.

E Milly ha ricordato la data d’inizio dello show del sabato sera: “Si parte il 21 ottobre, aspettateci!”.

