Ucraina: strage di civili a Petrovsk, in arrivo gli Abrams dagli Usa

MADRID. – Le squadre di soccorso hanno ripreso questa mattina le ricerche dei sopravvissuti tra le macerie dell’edificio residenziale parzialmente distrutto ieri dal lancio di due missili russi a Pokrovsk, nell’Ucraina orientale. “Sette persone sono morte. Sessantasette i feriti”, ha annunciato Pavlo Kyrylenko, capo dell’amministrazione militare di Donetsk, rivedendo al ribasso un precedente bilancio di 8 morti che aveva comunicato nella serata di ieri.

Il ministro dell’Interno ucraino Ihor Klymenko ha confermato il bilancio di sette morti e 67 feriti, aggiungendo che tra questi ultimi figurano 29 agenti di polizia, 7 soccorritori e 2 bambini. Le operazioni di soccorso, interrotte nella notte per il rischio di nuovi bombardamenti, sono riprese all’alba, ha confermato.

“Due missili hanno colpito il complesso. Ad essere preso di mira è stato un normale edificio residenziale”, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky che ha pubblicato un video che mostra le persone che vengono estratte dalle macerie dell’edificio di cinque piani di epoca sovietica del quale è stato completamente distrutto l’ultimo piano.

Pokrovsk, situata a 70 chilometri a nord-ovest di Donetsk, aveva una popolazione di 60.000 abitanti prima della guerra. “Oggi siamo sopraffatti dal dolore, dalla rabbia, dalle lacrime”, ha scritto su Facebook l’amministrazione militare della città.

Usa: I blindati sono pronti

Intanto, da Washington giunge la notizia che i primi carri armati americani Abrams partiranno per l’Ucraina questo fine settimana. Gli Usa hanno infatti approvato l’invio di un primo lotto di questo potentissimo (e costosissimo) blindato come ha annunciato Doug Bush, Segretario aggiunto dell’esercito degli Stati Uniti per l’acquisizione, la logistica e la tecnologia.

I blindati “Sono pronti”, ha detto Bush sostenendo che gli Abrams sono stati messi in configurazione di combattimento. “Ora devono giungere in Europa e poi in Ucraina, con tutto ciò che ne consegue: munizioni, pezzi di ricambio, attrezzature per il carburante, strutture di riparazione”, ha detto, senza specificare il numero di carri armati inviati durante questa prima livrea.

In totale, gli Stati Uniti prevedono di spedire 31 unità. Un certo numero di modelli M1A1, più vecchi della moderna versione A2 ma più rapidamente utilizzabili, transiteranno prima attraverso i paesi alleati per poi raggiungere i campi di battaglia ucraini.

(Redazione/9colonne)