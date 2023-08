Scadenza imminente per il “Bando Borse di Studio in Lingua Italiana” dell’Associazione Trentini nel Mondo (audio notizia)

Gli aspiranti studenti con radici trentine e l’interesse per l’apprendimento della lingua italiana hanno un’opportunità inestimabile a portata di mano. L’Associazione Trentini nel Mondo ha lanciato il “Bando Borse di Studio in Lingua Italiana”, che assegna 30 licenze per corsi di lingua online di livello A1 (principianti), riservate a discendenti di emigrati trentini residenti all’estero, erogati dal Consorzio di Università italiane ICoN (Italian Culture on the Net).

Il termine per presentare le candidature si avvicina rapidamente: il 15 agosto è l’ultimo giorno per presentare la propria domanda e avere la possibilità di essere selezionati per una delle borse di studio messe a disposizione dall’Associazione. Questa iniziativa mira a promuovere l’apprendimento dell’italiano tra i giovani di origine trentina sparsi in tutto il mondo, rafforzando così il legame tra la diaspora e la cultura italiana.

Il corso si svilupperà interamente attraverso internet. Gli studenti disporranno di un tutor online, qualificato nell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua che risponde a domande e dubbi.

Gli studenti del corso sono organizzati in una classe virtuale strutturata all’interno della piattaforma didattica ICoN. La piattaforma dotata di servizi di forum e chat, prevede anche momenti di interazione contemporanea di gruppo fra studenti e tutor in modalità audio e video.

La procedura di candidatura è semplice e accessibile. I candidati interessati possono trovare tutte le informazioni necessarie e i moduli di domanda sul sito ufficiale dell’Associazione Trentini nel Mondo. Ogni candidatura sarà attentamente valutata e considerata, e i beneficiari delle borse di studio saranno annunciati successivamente alla scadenza del termine di candidatura.

Il tempo stringe, e il 15 agosto è la data limite per inviare le candidature e avere la possibilità di essere selezionati per questa straordinaria opportunità offerta dall’Associazione Trentini nel Mondo.