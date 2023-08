Calcio venezuelano: Estudiantes-Caracas e Carabobo-Metropolitanos i big match della 22ª giornata

CARACAS – Ecco il programma della 22ª giornata della Liga Futve: si parte con Zamora-Deportivo Táchira e si chiuderà con il posticipo UCV-Hermanos Colmenárez. Ma sicuramente i fari saranno puntati sulle sfide Estudiantes de Mérida – Caracas e Carabobo – Metropolitanos.

Domani, alle 15:30 (ora del Venezuela), nello stadio Guillermo Soto Rosa andrá in scena l’incontro tra Estudiantes e Caracas. Quando queste due squadre si affrontano c’é sempre spettacolo, il match d’andata ci ha regalato uno spettacolare 2-2.

Gli “académicos”, attualmente ottavi con 28 punti, sono obbligati a non perdere punti per mantenere il distacco in classifica sul Rayo Zuliano (+6) e tenersi in corsa per un posto nella Coppa Sudamericana. Mentre i “Rojos del Ávila” sono quinti e scenderanno in campo con la voglia di arricchire la propria classifica con altri 3 punti sperando in un passo falso del Carabobo per entrare nuovamente nel G4.

Sono 46 i precedenti tra Estudiantes e Caracas con un bilancio di 25 vittorie per Caracas e 8 per l’Estudiantes. In 8 occasioni hanno pareggiato.

L’altra sfida di cartello nella 22ª giornata metterá a confronto, domenica alle 15:30 nello stadio Misael Delgado, Carabobo – Metropolitanos. “Granates” e “Violetas” sono in piena lotta per un posto nel G4, fase che assegna non solo lo scudetto ma anche uno dei 4 biglietti per la Coppa Libertadores.

Sono 18 i precedenti con 6 vittorie per il Carabobo e 5 per Metropolitanos. In 7 occasioni la gara é finita in paritá.

La 22ª giornata inizierá oggi con la gara Zamora – Deportivo Táchira: fischio d’inizio nell’Agustín Tovar alle 19:30.

La capolista, Academia Puerto Cabello ospiterá, domenica alle18:15 nella Bombonerita, l’Angostura. I “Porteños” con 44 punti sono ad un passo del G4, in questo modo si qualificherebbero alla loro prima Coppa Libertadores. Mentre i “sureños” hanno perso 4 punti delle ultime 5 gare disputate, l’unica vittoria é arrivata contro il Caracas (2-0).

Completano il quadro della 22ª giornata: Portuguesa – Monagas (domani alle 18:15, stadio José Antonio Páez), Deportivo La Guaira – Mineros (domani alle 21:00, stadio Olímpico) e UCV – Hermanos Colmenárez (domenica alle 21:00, stadio Olímpico).

Va segnalato che in questo turno di campionato fará il suo esordio la “Copa Rey de Marcas”, per la 22esima giornata la Coppa in palio é sponsorizzata dalla franchigia di alberghi Marriott Venezuela.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)