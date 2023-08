Petrolio accelera dopo l’annuncio dell’Arabia Saudita di prorogare i tagli alla produzione

MADRID. – Il mercato petrolifero ha registrato una significativa accelerazione dopo che l’Arabia Saudita ha comunicato la sua intenzione di prorogare i tagli alla produzione di greggio per almeno un mese. Il prezzo del petrolio Brent ha raggiunto quota 84,52 dollari al barile, segnando un nuovo picco per il 2023.

Il ministro dell’Energia saudita ha dichiarato che l’Arabia Saudita continuerà a sostenere gli sforzi per stabilizzare il mercato globale del petrolio. La decisione di prolungare i tagli alla produzione arriva in un momento critico, quando i prezzi del greggio hanno sperimentato un aumento costante negli ultimi mesi.

L’Arabia Saudita, in qualità di principale esportatore di petrolio e membro di spicco dell’OPEC, ha svolto un ruolo chiave nel supportare queste misure per mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta. La decisione di prolungare i tagli per almeno un mese è stata presa al fine di stabilizzare ulteriormente il mercato e contenere l’attuale aumento dei prezzi del petrolio.

L’impatto dell’annuncio dell’Arabia Saudita è stato immediato sui mercati internazionali. I trader hanno reagito prontamente all’informazione, spingendo il prezzo del Brent al di sopra di 84 dollari al barile. Questa è stata la cifra più alta raggiunta dal Brent fin dall’inizio dell’anno in corso.

I rincari in piena stagione estiva rischiano di reinnescare gli aumenti dei prezzi dei carburanti, già oggetto di vivace dibattito nelle ultime settimane.

Tuttavia, alcuni esperti del settore esprimono cautela riguardo alla situazione. Sottolineano che le prospettive economiche globali e le politiche energetiche dei principali attori internazionali potrebbero avere un impatto significativo sui prezzi del petrolio nei prossimi mesi.