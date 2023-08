Turismo in crescita: oltre 37 milioni di vacanzieri nei primi sei mesi dell’anno

Madrid – La Spagna continua ad essere una delle destinazioni preferite del turismo europeo ed ora anche nordamericano. L’afflusso dei vacanzieri stranieri è sempre in costante crescita. Superati ormai i livelli di prepandemia, tra gennaio e giugno, ha registrato un incremento del 23,7 per cento. I Dossier Frontur ed Egatur dell’Istituto Nazionale di Statistica confermano il buon andamento di uno dei pilastri fondamentali del settore produttivo spagnolo. Il paese, durante i primi sei mesi dell’anno, avrebbe ricevuto la visita di 37,4 milioni di cittadini stranieri.

A confermare quanto rilevato dall’Ine, sono i dati d’occupazione alberghiera. Ed anche quelli “non alberghiera”; ovvero, delle strutture ricettive alternative, quali ostelli, campeggi e agroturismo.

Solo nel mese di giugno, il numero di vacanzieri è cresciuto del 10,9 per cento, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. L’incremento dei turisti, come è naturale, ha portato anche ad una crescita delle entrate che, rispetto al 2022, sarebbero migliorate del 17,5 per cento: pari a 10mila 606 milioni di euro.

I turisti avrebbero speso in media, a giugno, mille 275 euro, il 5,9 per cento in più a un anno fa’ e un 16 per cento superiore alla prepandemia.