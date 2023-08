Le ultime sul calciomercato italiano, Lukaku e Vlahovic animano le trattative

MADRID. Dopo l’inizio in sordina, ecco che le big preparano i fuochi d’artificio finali, in attesa dell’inizio del campionato, fissato per il 19 agosto prossimo. Il calciomercato italiano entra nel vivo. La sensazione è che, a breve, vi saranno succosi annunci. Le trattative si infittiscono, con le grandi pronte a sferrare l’attacco finale.

Lukaku-Vlahovic: possibili clamorose novità

E’ il caso delle due milanesi, molto attive sul mercato nelle ultime ore. Sulla sponda nerazzurra, a tenere banco è l’affare Samardzic, molto vicino ad arrivare alla corte di Inzaghi: al centrocampista tedesco naturalizzato serbo verrà riservato un quinquennale da circa 2 milioni a stagione. Arriverà in prestito oneroso (5 milioni di euro), con obbligo di riscatto fissato per altri 15, più altri 2 di bonus e il cartellino di Fabbian.

Ma ad agitare le notti dei tifosi interisti è anche la partenza di Romelu Lukaku: il Chelsea, proprietario del cartellino del centravanti belga, nelle ultime ore ha aperto alla possibilità di scambio con lo juventino Vlahovic. Sullo sfondo, dunque, un clamoroso giro di campionissimi, con la Juventus che, dal canto suo, rinuncerebbe alla gioventù del serbo per abbracciare l’esperienza del poderoso Lukaku: social scatenati e pareri discordanti fra i tifosi bianconeri per questa possibilità di mercato.

La partenza di Lukaku (e quella di Dzeko, finito al Fenerbahçe), aprono all’Inter la necessità di acquistare un centravanti: nelle ultime ore i nerazzurri hanno fatto passi da gigante per Gianluca Scamacca del West Ham: contatti ben avviati, con l’Inter che ha già recapitato una prima offerta di 22 milioni, che potrebbe salire fino a 25, per un affare complessivo (bonus compresi) da circa 30 milioni. È possibile che si lavori anche su un prestito con obbligo di riscatto, soluzione che renderebbe felice il West Ham.

Milan, il mercato delle promesse. Napoli col rebus difensore

Il Milan, dopo l’addio a Tonali, ha acquistato in modo compulsivo: alla corte di Pioli sono arrivati Chukwueze, Okafor, Reijnders e Loftus-Cheek, tutti giocatori potenzialmente interessanti ma che dovranno confermare sul campo il loro effettivo valore.

Si attendono prestissimo anche notizie del Napoli, che fin qui ha posto in essere una (discutibile) operazione di cambiamento, rispetto all’annata trionfale appena trascorsa: se ne è andato l’allenatore dello scudetto (Spalletti), così come il leader della difesa, Kim. Quest’ultimo, non è stato ancora rimpiazzato e nelle ultime ore si sono fatti i nomi di Kilmann e Danso, così come quello di Kōnstantinos Mavropanos, di proprietà dello Stoccarda.

La Roma su Renato Sanches, Lazio ferma al palo

La Roma di Mourinho, ora che Morata e Scamacca sono più lontani, sta cercando si assicurarsi l’estro del centrocampista portoghese Renato Sanches, con la trattativa ben avviata col Psg. Ma è il capitolo centravanti a tenere ancora banco dalle parti di Trigoria. Potrebbero esserci a breve delle sorprese.

Ferma al palo è la Lazio che, dopo la cessione pesante da digerire sul piano tecnico di Milinkovic Savic, sta cercando di assicurarsi l’erede. L’allenatore Sarri è sul piede di guerra e si aspetta dal presidente Lotito una risposta adeguata sul mercato. Nel frattempo, cresce lo scetticismo fra i tifosi, impauriti di dover affrontare una Champions League dove si rischia di fare solo brutte figure difronte alle big d’Europa.

L’ Atalanta, che si prepara a salutare Hojlund per la cifra record di 75 milioni di euro, proprio da questa cessione può sbloccare alcuni colpi in entrata, con importanti rinforzi pronti ad arricchire la rosa di Gasperini: oggi si è fatto anche il nome del trequartista del Milan Charles De Ketelaere. Le due società stanno trattando proprio in queste ore.

(Redazione/9colonne)