Calcio venezuelano: Caracas batte 1-3 Mineros e si avvicina alla zona del G4

CARACAS – Torna alla vittoria il Caracas che grazie alle reti Edson Rivas (15’), Ade Oguns (45+3’) y Emanuel Mercado (87’) supera 1 – 3 il Mineros. L’unica rete della squadra di Puerto Ordaz é stata griffata da Jeferson Caraballo all’82esimo. Grazie a questo risultato la formazione allenata da Leo González vola al quinto posto con 33 punti a -1 dal Carabobo che ha pareggiato 0-0 in casa del Rayo Zuliano.

Vittoria esterna per il Puerto Cabello: 0 – 1 sul campo dell’Hermanos Colmenárez grazie alla rete di Stevy Okitokandjo al 76esimo. I “Porteños” sono saldamente in cima alla classifica con 44 punti a +5 dal Deportivo Táchira che in questo turno di campionato ha riposato. La formazione allenata da Noel Sanvicente, salvo un’ecatombe, è ad un passo dal G4 e dal ticket che vale la Coppa Libertadores.

Passano gli anni ma l’aeroplanino Richard Blanco non perde il fiuto del gol. Il Portuguesa espugna lo stadio Olímpico grazie ad una rete su calcio di rigore al 31esimo dell’ex Deportivo Italia: 0 – 1 contro l’UCV. Il “Penta” attualmente é al terzo posto della classifica della Liga Futve a – 2 dal Táchira e +3 sul Carabobo.

All’Estudiantes de Mérida é bastata una rete di Ervin Zorrilla al 44esimo per mandare al tappeto il Metropolitanos. I “Violetas” scivolano al 6to posto con 32 punti, mentre gli “Académicos” sono ottavi con 28 punti.

In questa 21esima giornata ottima vittoria del Deportivo La Guaira: 1 – 2 sull’Angostura. Per i “Naranjas” hanno lasciato il segno Ronaldo Chacón (69’) e Edder Farías (90+1’). Il momentaneo 1 – 1 per i padroni di casa porta la firma di Luis Alejandro Parra (81’).

Dopo quattro ko di fila torna alla vittoria il Monagas: 2 – 1 sullo Zamora. Sul campo del Monumental di Maturín i primi a portarsi in vantaggio sono stati i bianconeri di Barinas con Gastón Poncet (60’), poi la formazione allenata dall’italo-venezuelano Tony Franco ha ribaltato la frittata con Christopher Rodríguez (64’) e Fernando Basante (89’).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)