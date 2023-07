Mondiali di Scherma, l’Italia chiude in testa al medagliere

MADRID. – Si sono conclusi a Milano i Campionati Mondiali di Scherma. Un’edizione, questa del 2023, che si è tinta d’azzurro, con gli schermidori della Nazionale italiana che hanno ottenuto, nel computo finale, più podi di tutti i loro colleghi rappresentanti di altre nazionali.

Il medagliere, dunque, sorride all’Italia, che nel corso della settimana di gare ha conquistato complessivamente 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Dieci medaglie che, seppur non bastano per eguagliare il record di 11 podi fatto registrare ai Mondiali di Catania nel 2011, rappresentano senza dubbio un bottino più che positivo.

E peccato (in una delle ultime gare disputate) per il quinto posto dell’Italia del fioretto maschile a squadre: gli azzurri hanno perso contro Hong Kong ai quarti, ma poi si sono imposti nel tabellone di consolazione sconfiggendo la Francia nell’ultimo assalto. Gli italiani erano i grandi favoriti e una loro medaglia avrebbe, come detto, eguagliato il record azzurro fatto segnare ai Mondiali di Catania di dodici anni fa.

Le dieci imprese azzurre: oro per Volpi, Marini e Nazionali di fioretto e spada

Andiamole dunque a citare, una ad una, le imprese dei nostri schermidori e delle nostre schermitrici. A cominciare dai fantastici quattro ori vinti per merito di Alice Volpi, nel fioretto individuale donne, di Tommaso Marini nel fioretto individuale uomini e grazie ai successi della Nazionale del fioretto femminile a squadre (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi) e della spada maschile a squadre (Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara).

Eccellenti anche le performances d’argento di Alberta Santuccio nella spada individuale donne, di Arianna Errigo nel fioretto individuale donne e di Davide Di Veroli (spada individuale uomini). Argento conquistato anche dalla Nazionale italiana di spada femminile a squadre (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio).

Infine, ecco i due bronzi di Mara Navarria nella spada individuale donne e di Martina Favaretto nel fioretto individuale donne. Grazie a questi ottimi risultati, l’Italia chiude questa rassegna mondiale in testa al medagliere ed ha preceduto Ungheria, Giappone, Francia e Usa.

Paolo Azzi, Presidente FIS: “Voto 9 per i nostri ragazzi”

Anche il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, ha voluto tracciare un bilancio finale di questi Mondiali: “Sono state ben dieci, le splendide medaglie conquistate dai nostri ragazzi – ha sottolineato con entusiasmo il Presidente FIS – tanto che, se dovessi attribuire un voto alla spedizione azzurra, darei un meritatissimo 9”.

“Contentissimo di queste 10 medaglie, che confermano la bontà del lavoro svolto in questi anni: siamo pronti per dire la nostra alle Olimpiadi di Parigi 2024” – è invece il commento del Vicepresidente Vicario Maurizio Randazzo – Capo Delegazione della scherma azzurra al Mondiale di Milano 2023.

(Redazione/9colonne)