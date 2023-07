La Jornada Política – Recuento voto en el exterior: no se esperan terremotos

MADRID – No todo está dicho. Aún no. Mañana comienza el recuento del voto en el exterior. Y, aun cuando no se esperan terremotos, podrían registrarse cambios en la correlación de fuerzas entre partidos políticos; cambios que podrían incidir en las negociaciones de cara a las investiduras. Mejor dicho, en el poder de negociación de las fuerzas políticas menores. En juego están 9 escaños.

El Partido Popular, de acuerdo con los cómputos oficiales actuales, tiene 136 escaños. Los populares, en el mejor de los escenarios, podrían obtener otros tres: en Cantabria (podría disputarle uno a Vox), en Girona (podría despojar a Junts de un escaño) y en Madrid (podría arrebatarle uno al Psoe). El Psoe podría incrementar sus 122 escaños con un diputado en Salamanca (podría arrebatárselo al Partido Popular), en Tarragona (le podría disputar un escaño a Junts) y en Santa Cruz de Tenerife (podría “robarle” un diputado a Sumar).

Se trata de una operación de suma y resta que no provocará graves daños a los grandes partidos, pero sí podría afectar las condiciones de negociación de los más pequeños. Por ejemplo, el Psoe, que ahora para la investidura de Sánchez necesitaría tan sólo la abstención de Junts, de acuerdo con el éxito de escrutinios de hoy podría necesitar su voto.

Los españoles inscritos en el censo de residentes en el exterior, de acuerdo con el Ine, son dos millones, 328 mil 261. Como de costumbre, no todos han ejercido su derecho constitucional. En esta oportunidad, lo hizo el 10 por ciento, 233 mil 266 españoles.

No hay parámetros de comparación. En 2019, votaron 145 mil 908 residentes en el exterior. Lo hicieron con el “voto rogado”. En fin, como ahora en Italia, los electores, para ejercer su derecho, tuvieron que expresar la voluntad de querer hacerlo. Ya no. La reforma de la Ley Electoral de 2011 ha sido abrogada. Ahora los españoles fuera de España pueden votar libremente. La última vez que lo hicieron sin “voto rogado” fue en 2008. Entonces, los electores fueron poco más de 300 mil. El voto en el exterior se estimaba tradicionalmente entre 4 y 7 por ciento del total de electores.

Mientras se espera con curiosidad más que con preocupación el veredicto de las urnas, los partidos políticos, quién más y quién menos, continúan las negociaciones para alcanzar los votos indispensables para la investidura.

El líder del PNV, Andoni Ortuzar, quien presumió haberle parado los pies a Alberto Nuñez Feijóo y al Partido Popular, aseguró no haber conversado aún con Pedro Sánchez. En su opinión, el secretario general del Psoe “quiere ganar tiempo”.

Ortuzar ha confirmado que su partido está listo para negociar un acuerdo que lleve a la investidura del líder del Psoe.

– Tiene que hacer un planteamiento global – advirtió -. Explicar qué quiere durante los próximos cuatro años. Tiene que hacerlo en el ámbito del modelo territorial y el encaje de las realidades nacionales de Euskadi y Cataluña.

Los líderes políticos, este año, no tendrán vacaciones. Los pocos que las tendrán seguirán con el ojo puesto en Madrid. Mientras tanto, para el resto de los españoles, ha comenzado la segunda ola de éxodo vacacional. Se espera, para este fin de semana, el desplazamiento de unos 9 millones de españoles y en el transcurso del mes de agosto de casi 49 millones. Las playas siguen siendo las metas más cotizadas aun cuando crece el número de las familias que buscan el contacto con la naturaleza y la tranquilidad de las montañas.

A.T./Redacción Madrid