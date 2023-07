IIC-Madrid, “Steli”: una istallazione-performance dal forte impatto visivo

Sotto l’egida della nostra Ambasciata, la compagnia artistica fondata nel 1975 presso l’Accademia delle Belle Arti di Torino presenterà un’istallazione-performance dal forte impatto visivo e musicale. “Steli” è una composizione di legno con i colori dell’arcobaleno; un progetto interattivo per ogni tipo di pubblico. I “performer”, con la collaborazione degli spettatori, creano una costruzione scenica originale, colorata e partecipata. È un evento unico, in cui gli spettatori si ritroveranno catturati in una sorta de “happening”.