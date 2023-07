La Jornada Política – El debate sube de decibeles

MADRID – El Partido Popular apuesta a la investidura de Alberto Nuñez Feijóo y el “Partido Socialista Obrero Español insiste en que es sólo un farol y que se trata de un intento para ocultar la decepción de unas elecciones que no salieron como pensaban. La política no descansa, a pesar de la estación veraniega.

Conforme pasan los días, el debate político sube de decibeles y el clima se torna más enrarecido. Los resultados electorales parecieran no haber sido digeridos aún por algunos partidos. Y, en todo caso, cada uno los interpreta cómo más les convenga.

Alberto Núñez Feijóo, y el equipo que lo ha acompañado en su aventura electoral, se encuentra en una encrucijada: desenmarañar la madeja, para encontrar la fórmula que haga viable la investidura, y atajar la crisis interna de la que nadie habla y que pudiera transformarse en un juicio sumario y defenestración del presidente de la tolda azul.

En rueda de prensa, tras la reunión de la Diputación permanente, la Secretaria General de los populares, Cuca Gamarra, ha pedido al presidente de Gobierno en función, Pedro Sánchez, no “bloquear” la investidura del líder de los conservadores.

Gamarra considera una aspiración descabellada la de Sánchez. Decimos, querer ser investido con el voto de un archipiélago de partidos. También fue muy clara al referirse a presuntas negociaciones de los socialistas con Carles Puigdemont.

– Para que pueda haber otra opción a la investidura de Núñez Feijóo – comentó – la capital de España dejaría de estar en Madrid para pasar a Waterloo dirigida por un prófugo de la justicia.

Recordó que el Partido Popular ha sido el más votado y que “es la primera fuerza del Congreso con 14 diputados”.

– Núñez Feijó es quien tiene la responsabilidad de dar a España un gobierno desde la moderación – añadió.

La lectura del Partido Socialista Obrero Español es otra. La izquierda en general ha recordado en más de una oportunidad que la democracia también es capacidad de estrechar alianzas y, sobre todo, respeto a todos los partidos.

El Psoe considera que la investidura de Núñez Feijó no pasa de ser una gran farsa. El líder de los populares estaría disimulando poder ser investido para esconder la derrota.

Félix Bolaño, ministro de Presidencia, ha recordado que algunos partidos consultados por Núñez Feijóo le cerraron la puerta, dando al traste a toda aspiración. El Psoe no pareciera tener mucha prisa. Los analistas consideran que los socialistas dejarán que los populares presenten la investidura, seguros de que no lograrán los votos necesarios.

Y a propósito de votos, Iván Espinoza de los Monteros aseguró que Vox no “será un obstáculo” para Núñez Feijóo si este lograra convencer “a miembros del Psoe buenos”. Gamarra, en nombre de los populares, agradeció a Vox. Sin embargo, aseguró que “no hay conversaciones con diputados individuales”. Núñez Feijóo negociará con el Psoe.

Las tensiones políticas en el Partido Popular han sido puestas de manifiesto por Esperanza Aguirre. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, en un coloquio con “The Objective”, no tuvo reparo en afirmar que Núñez Feijóo se equivocó en su campaña electoral. Y que cometió “errores de libro”. Por ejemplo, la contradicción de afirmar que va a “derogar el sanchismo” y, al mismo tiempo, pedir el voto a “lo sanchistas”.

Aguirre, en sus declaraciones, insinuó que, en una probable nueva elección, a los populares podría irle peor y coló que el futuro del partido pasa por la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La reacción de Isabel Díaz Ayuso ha sido cerrar filas con Núñez Feijóo.

– La que el jueves era la persona idónea para presidir España lo sigue siendo hoy – dijo -. No puede ser que el jueves estuviéramos en un mitin con el presidente Feijoo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo, y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos así; no somos un partido que funciona así.

Díaz Ayuso ha denunciado lo que considera un vergonzoso acuerdo que Sánchez estaría buscando con “delincuentes e independistas”. Y sugirió que el secretario general del Psoe aprovechará agosto, “con España de vacaciones, para asegurarse el poder a toda costa y cerrar pactos a espalda de los españoles”.

A.T./Redacción Madrid