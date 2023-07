Anche a Madrid c’è una Bocconi Alumni Community

MADRID- Senza dubbio l’Università Bocconi di Milano è tra gli atenei più prestigiosi del mondo. Nata nel 1902 grazie alla lungimiranza dell’imprenditore Ferdinando Bocconi, negli anni ha mantenuto come meta quella dell’eccellenza negli studi seguendo la linea del fondatore che considerava l’istruzione, la ricerca, l’innovazione i grandi motori di una società.

Non è facile conseguire una laurea nella Bocconi e quando, dopo anni di studio, si abbandonano le sue aule, il ricordo del tempo trascorso lì resta dentro degli ex alunni.

Molti di loro hanno deciso di proseguire gli studi e di cercare lavoro fuori dai confini italiani e tanti sono sbarcati in Spagna inserendosi nei più diversi campi del sapere. La formazione “bocconiana” li unisce tanto che hanno costituito una Bocconi Alumni Community.

-È l’associazione globale degli alumni dell’Università Bocconi di Milano – ci spiega Alessandro Sergio Patruno– Si tratta di un network dinamico e internazionale e di una piattaforma relazionale che favorisce le relazioni, professionali e personali, tra Alumni, Studenti, Docenti dell’Università Bocconi di Milano e società civile-.

Alessandro, milanese, si è laureato alla Bocconi nel 1997 e dal 2005 vive a Madrid. Già in Italia lavorava per l’IBM ed è arrivato in Spagna per una assegnazione internazionale che avrebbe dovuto durare due anni. Poi ha conosciuto l’attuale moglie, Elvira, con la quale ha una figlia di 14 anni, ed è rimasto in questa città. Ha continuato a lavorare per l’IBM e oggi ricopre il ruolo di Country CFO per la Spagna.

Insieme a molti altri colleghi ha costituito l’associazione della Bocconi Alumni Community di Madrid, e nel 2021 è stato eletto presidente in sostituzione di Andrea Carissimo.

-Quando è nata l’associazione di Madrid?

-Da oltre venti anni l’associazione ha un chapter nella città di Madrid, ovvero un gruppo di alumni residenti nell’area della capitale spagnola che organizza attività e occasioni di incontro tra gli alumni stessi e con altre realtà presenti sul territorio e della società civile o accademica con lo scopo di aggregare e accrescere il loro senso di appartenenza alla Community e sviluppare la presenza di Bocconi.

Ci spiega che in genere cercano di organizzare un evento al mese, “alternando momenti di istruzione e crescita, incontri con esponenti di interesse della realtà imprenditoriale o manageriale spagnola, o semplici riunioni e attività di networking.

– Favoriamo contatti tra alumni iscritti alla nostra associazione e quelli di altre associazioni simili, ovvero club di alumni di prestigiose Università del mondo che hanno anch’esse una rappresentanza nell’area di Madrid e con le quali siamo federati in una meta-associazione (ovvero una associazione di Associazioni) chiamata Ryder Club of Spain ( https://asoc-fulbright.es/?page_id=990)

-Quanti sono gli alumni della Bocconi a Madrid?

-È un numero abbastanza numeroso anche se è praticamente impossibile contarli perché non tutti i Bocconiani entrano in contatto con l’associazione e si iscrivono. Quelli con cui sono in contatto sono circa trecento, e sono iscritti al nostro gruppo Linkedin. In realtà c’è un forte ricambio, ci sono quelli come me che sono qui da molti anni e quelli che vengono per un’esperienza di più breve termine e poi rientrano in Italia o si trasferiscono comunque altrove.