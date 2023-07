Carlo Conti: “Gli italiani all’estero apprezzeranno come sempre Tale e Quale Show”

Dopo i grandi successi della passata stagione, Carlo Conti si sta preparando per la nuova edizione di “Tale e Quale Show”. Il varietà del venerdì sera, amatissimo anche all’estero è ormai un vero e proprio cult della televisione italiana. “Si partirà il 22 settembre – ha spiegato Carlo Conti al nostro giornale a margine della presentazione dei palinsesti Rai – mentre poco prima, il 15 e 16 appuntamento con Tim Music Awards”.

Nei giorni scorsi intanto è stato definito il nuovo cast con dieci protagonisti, sei donne e quattro uomini: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Cristina Scuccia, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli.

Confermata, inoltre, la ‘strana” coppia Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che nella precedente edizione ha fatto impazzire il web e i social: uno era ripetente, l’altro professore ma in questa edizione saranno ambedue ripetenti con “imprese canore” da compiere. In proposito Carlo Conti ha spiegato: “Quest’anno ci saranno ben due ripetenti perché Paolantoni è riuscito a peggiorare anche Cirilli e quindi il professore è diventato ripetente anche lui”.

Confermatissima la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

“Gli italiani all’estero hanno apprezzato molto ‘I Migliori anni’ ma apprezzeranno come sempre anche ‘Tale e Quale’ – ha aggiunto ancora Carlo Conti. – “Anche in questa nuova edizione cercheremo di far divertire le famiglie il venerdì sera”.

