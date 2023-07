Feijóo: “Meloni nel PPE sarebbe un bene per l’Unione Europea”

MADRID – La leader dei Conservatori europei come parte integrante del PPE. È l’auspicio riguardante Giorgia Meloni arrivato a soli due giorni dalle elezioni generali in Spagna direttamente da Alberto Núñez Feijóo, che dei popolari è leader nel Paese iberico. Il candidato favorito dai sondaggi ha parlato della premier italiana in un’intervista pubblicata da El Mundo. “Sarebbe un bene per l’Unione europea se Giorgia Meloni finisse nel PPE”, ha affermato, aggiungendo di aspirare ad avere con lei, nel caso in cui arrivasse alla Moncloa, un rapporto “corretto e fruttuoso”.

Feijóo ha spiegato di aver avuto buoni feedback su Meloni da Antonio Tajani, che oltre a vicepremier e ministro degli Esteri è anche segretario nazionale di Forza Italia (alleato diretto del PP spagnolo). “Credo, da quello che mi dice l’amico Tajani, che Giorgia Meloni stia muovendo dei passi verso una posizione politica che a noi del PPE preoccupa molto meno di quando si è insediata come premier”, ha sostenuto il candidato premier del centrodestra spagnolo. Ed è questo che lo porta a credere che “in futuro la signora Meloni possa avere più rapporti con il Partito Popolare Europeo”.

Per il resto, Feijóo ha impostato l’ultima giornata di campagna elettorale prima del voto nazionale di domenica con l’obiettivo di evitare nuovi scivoloni dopo quelli che hanno attirato su di lui attacchi feroci dagli avversari negli ultimi giorni (ad esempio sulle pensioni). “Un successo sarebbe avere più voti che il signor Sánchez e Yolanda Díaz insieme”, ha spiegato a El Mundo. “Ottenere circa 150 seggi sarebbe un risultato eccezionale”.

Nelle ultime settimane, il leader del PP ha insistito ripetutamente sulla volontà di governare da solo. Ma la soglia di deputati indicata in quest’intervista non sarebbe probabilmente sufficiente, visto che la maggioranza assoluta si raggiunge con 176 voti. Secondo quanto ha dichiarato oggi alla Cadena Cope, proprio impedire che i popolari abbiano numeri sufficienti è un “obiettivo” dei suoi avversari. “PSOE e Vox hanno lo stesso interesse: il PP non può governare da solo”, ha sostenuto, aggiungendo di aver bisogno, come partner politico “degli spagnoli”.

Nella stessa intervista, Feijóo ha provato a scacciare le polemiche per i fantasmi del passato agitati dai rivali del centrosinistra, nello specifico riferite alle foto degli anni ’90 in cui è stato ritratto in compagnia di Marcial Dorado, noto per esser stato condannato successivamente per narcotraffico. “Quando l’ho conosciuto, era stato un contrabbandiere, mai un narcotrafficante”, ha sostenuto. Ricordando poi come questa sua conoscenza controversa del passato venga ricordata dai suoi avversari politici “a ogni campagna elettorale”

Redazione Madrid