Attacchi su Odessa, Cnn: “La Cina arma la Russia”

MADRID. – Le bombe a grappolo degli Stati Uniti contro gli aiuti militari della Cina. Il conflitto in Ucraina si internazionalizza sempre di più, almeno a sentire le fonti francesi citate dalla Cnn, secondo le quali Pechino si sarebbe azionata in prima persona e avrebbe fornito all’esercito russo materiale militare, seppure “non letale”, come caschi, armature e tecnologie.

Emmanuel Bonne, consigliere del presidente francese Emmanuel Macron, ha dichiarato in particolare che “la Cina sta fornendo enormi capacità militari alla Russia”. Che tra ieri notte e stamattina è tornare a sferrare un attacco in diversi oblast ucraini, tra cui quello fondamentale di Odessa: colpiti, secondo quanto riporto Kyyv Indepentent, i magazzini di grano di un’azienda agricola, con un missile che avrebbe ferito due persone. Ma in totale il bilancio degli attacchi missilistici russi nella notte parla di 7 vittime e 9 feriti, in dieci diverse regioni ucraine.

Intanto il Centro nazionale di resistenza ucraino accusa la Russia di minacciare di espulsione gli ucraini che non accettano di ottenere i passaporti russi: secondo l’associazione, gli occupanti russi in un villaggio dell’oblast di Kherson avrebbero costretto i residenti a prendere passaporti russi, nell’ambito del processo di russificazione dell’Ucraina.

Il tutto mentre il presidente Volodymyr Zelensky, a sorpresa, ha destituito dall’incarico l’ambasciatore ucraino nel Regno Unito, Vadym Prystaiko: alla base della rottura la non approvazione parte di Prystaiko delle frizioni tra Zelensky e il ministro della Difesa britannico Ben Wallace sulle forniture di armi.

In compenso, le forze ucraine hanno ricevuto 3 milioni di dollari in aiuti militari da parte dell’Organizzazione della diaspora ucraina: il gruzzolo è stato ricavato attraverso una raccolta fondi.

(Redazione/9colonne)