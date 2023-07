Feijóo evita il dibattito con i rivali, ‘non a tutti interessa’

MADRID – Niente dibattito, perché “non a tutti interessa”. Alberto Núñez Feijóo oggi ha confermato in interviste due sue prese di posizione su temi al centro del dibattito pre-elettorale in Spagna: la decisione di non partecipare stasera al confronto su RTVE con i suoi tre principali avversari in vista del 23 luglio e la volontà di puntare su un governo “a pezzo unico” in caso di vittoria. “Io non voglio un accordo con Vox”, ha affermato in una conversazione con La Voz de Galicia. “Se vinco, il primo che chiamerò sarà il PSOE”, ha aggiunto, dicendo di voler sapere se il partito del premier uscente Pedro Sánchez “intende rispettare la propria tradizione di non impedire che governi chi vince”.

L’ultima settimana di campagna elettorale è partita con il candidato popolare sotto tutti i riflettori. La sua posizione di favorito dai sondaggi ha concentrato su di lui i principali attacchi dei rivali: una situazione intensificatasi dopo l’involontario assist fornito da Feijóo stesso lunedì mattina in un’intervista concessa a RTVE, con una controversa dichiarazione sulle pensioni.

L’attenzione mediatica si è poi progressivamente spostata su un’altra questione, ovvero il dibattito elettorale organizzato stasera proprio da RTVE. Nonostante alcune voci su un eventuale ripensamento dell’ultimo minuto, il leader del PP oggi ha confermato la decisione di rifiutare l’invito a parteciparvi. “Il dibattito interessa ad alcuni, non a tutti”, ha detto in un’intervista concessa a La Sexta sulla scelta di evitare il confronto con Sánchez, con il leader di Vox Santiago Abascal e con la candidata di Sumar Yolanda Díaz.

Nel corso della stessa conversazione, Feijóo ha sommato un ulteriore argomento. “Il governo, nello specifico il Partito Socialista, ha posto il veto sulla possibilità che partecipassero i sette partiti che possono contribuire all’alternanza politica”, ha detto riferendosi al fatto che al dibattito di RTVE non prenderanno parte i leader di Esquerra Republicana, Bildu e Partito Nazionalista Basco, “credo che gli spagnoli sappiano perfettamente che quello non è un dibattito”.

In risposta a una domanda dell’intervistatore Antonio Ferreras, Feijóo è anche tornato sulla sua controversa conoscenza risalente agli anni ’90 di Marcial Dorado, un uomo condannato successivamente per narcotraffico. Un rapporto su cui si sono scatenate forti critiche dei rivali (così come in passato). “Quando io lo conoscevo, questo signore non aveva nessuna causa a suo carico per narcotraffico”, ha detto, aggiungendo anche che “adesso è più facile sapere cose, perché ci sono Internet e Google”.

Nell’intervista pubblicata stamattina da La Voz de Galicia, Feijóo ha anche affermato di non aver letto il programma di Vox, sostenendo inoltre di “non volere” un accordo con gli ultraconservatori. “Ma l’obiettivo del PSOE è che io faccia un patto con loro”, ha aggiunto.

Parlando a La Sexta, il leader popolare ha inoltre rivelato di aver parzialmente cancellato gli impegni elettorali in agenda per oggi a causa di una lombalgia. “Non faccio sport da tre settimane”, ha sottolineato.

