Milano, Roma e Torino tra le 100 migliori città per studenti

ROMA. – Un nuovo rapporto globale sulle migliori città per studenti ha posizionato Milano, Roma e Torino tra le prime 100 destinazioni ideali per gli universitari. La classifica è il risultato di uno studio di Qs Quacquarelli Symonds, la stessa società che ogni anno stila la classifica delle migliori università al mondo e tiene conto di una serie di criteri che vanno dalla qualità dell’istruzione superiore alla vivibilità, passando per l’offerta culturale e le opportunità di carriera.

Nell’edizione di quest’anno il 90% delle università italiane è in classifica, cinque sono milanesi e quattro hanno migliorato la loro posizione. Per quanto riguarda la voce “Employer Activity” di Qs, che misura le opportunità di lavoro per i laureati in città, sempre Milano si colloca al 21esimo posto nel mondo. Roma compare, invece, alla posizione 128.

Il primato della città eterna a livello nazionale riguarda, però, la “Desiderabilità”. Si piazza, quindi, al 54esimo posto nonostante abbia perso qualche posizione. Questo a causa dell’indicatore che valuta diversi dati, dall’inquinamento alla sicurezza fino alla corruzione. La Capitale rimane, però, il posto in cui gli studenti desidererebbero vivere e studiare.

La classifica Qs prende come riferimento le città con una popolazione di almeno 250mila abitanti e con almeno due università presenti nella Qs World University Rankings. Al primo posto del podio si posiziona Londra – per la quinta volta consecutiva – come miglior città studentesca. Al secondo gradino compare Tokyo, mentre al terzo Seoul.