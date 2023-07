La Spagna nella morsa del caldo, toccati i 45 gradi a nord-est

MADRID – Anche la Spagna nella morsa del caldo. Dopo l’Andalusia, oggi la regione più colpita da temperature da capogiro è stata la Catalogna, con il mercurio schizzato addirittura fino ai 45.3 a Figueres, in provincia di Girona. Ma l’ondata di calore in corso sia nel Paese iberico, sia in altre zone d’Europa, si è fatta sentire con intensità anche in altre province: ad esempio, a Jalance (Valencia) sono stati toccati nel pomeriggio i 43.8 gradi, mentre a Granada e Saragozza i 43.3. Tutti questi dati sono stati pubblicati dall’Agenzia statale di meteorologia (Aemet).

Quello dell’inizio di questa settimana è la seconda ondata di caldo di quest’estate. Tuttavia, avverte l’Aemet, tutto il mese di luglio è finora stato caratterizzato da temperature superiori alla media. “I primi diciassette giorni del mese lo collocano come il terzo più caldo della serie storica, dietro solo al 2022 e al 2015”, si legge in una nota. Uno degli aspetti sottolineati è la ripetizione frequente di “notti torride”, con temperature medie di almeno 25 gradi.

Quello delle notti ad alte temperature è stato in effetti uno dei fenomeni più ricorrenti degli ultimi giorni in molte zone del Paese. E come sottolinea l’agenzia di stampa Europa Press, tale situazione potrebbe prolungarsi ancora almeno domani soprattutto in aree dell’est, nord-est e alle Baleari.

Nel frattempo, aggiunte l’Aemet, non va dimenticato un fattore: e cioè il fatto che diverse zone della Spagna si trovino in una situazione di prolungata “siccità meteorologica” nonostante le “precipitazioni abbondanti” abbattutesi sul Paese tra metà maggio e metà giugno.

Oltre alla Spagna, anche l’Italia è particolarmente colpita in questi giorni dal caldo. A Roma sono stati sfiorati i 42 gradi, e anche in diverse zone del Sud e delle isole maggiori come in Puglia (Foggia e Taranto), Sardegna (Olbia, Oristano) e Sicilia (Catania, Siracusa ed Enna) sono state registrate temperature altissime.

L’episodio potrebbe iniziare a scemare a partire da mercoledì in Spagna e da giovedì in Italia, secondo le ultime previsioni citate dai media.

