Comites di Manchester, webinar sulla certificazione B1 per la cittadinanza italiana (audio notizia)

Il Comites di Manchester ha organizzato per mercoledì prossimo, 19 luglio, un webinar dal titolo “Come ottenere la certificazione B1 in lingua italiana”. Il webinar sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook del Comites a partire dalle 19.00.

In particolare, si parlerà dei centri certificatori nel Regno Unito e dei criteri seguiti durante gli esami, ma sarà dato ampio spazio anche alle domande pervenute via mail all’indirizzo [email protected]

Relatori saranno i consiglieri del Comites Silvia Poloni e Gianluca Fanti e Giulia Portuense-Williams, direttrice e fondatrice della scuola “La Dante” a Cambridge.