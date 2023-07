Autonomia, Calderoli: dopo 21 anni di titolo V finalmente il governo si fa carico di attuare i Lep

ROA. – “Non posso che ribadire che i dubbi di legittimità prospettati sono privi di fondamento e che proprio il sottoscritto e il governo intero si stanno facendo carico finalmente del processo attuativo dei Lep, a distanza di oltre 21 anni dall’entrata in vigore del Titolo V”.

Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, rispondendo durante il question time a un’interrogazione del Pd in merito all’individuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni in rapporto all’autonomia differenziata.

“Uno dei firmatari di questa lettera era presidente del Consiglio quando fu approvata la riforma del Titolo V e gli interroganti appartengono all’area politica che è stata 13 di questi 21 anni al governo” sottolinea Calderoli, facendo riferimenti ai 4 membri del Comitato Lep (tra cui Giuliano Amato) e concludendo:

“Oggi il dire dobbiamo definire tutti i Lep prima di dover procedere significa buttare la palla in tribuna, disconoscere quei pochi livelli essenziali già definiti ad oggi, e quanto uno dice voglio tutto di fatto non vuol dir niente e tra 20 anni saremo ancora qui a parlare di definizione di Livelli essenziali che lo stato ha il dovere di definire, e dei diritti civili e sociali che il cittadino deve vedersi riconosciuti”.

(Redazione/9colonne)