Destra in vantaggio per tutti i sondaggi, non per il CIS

MADRID – Tutti d’accordo, meno il CIS. I principali ‘tracking’ elettorali pubblicati nelle ultime ore in Spagna concordano nell’attribuire un netto vantaggio all’asse di destra tra Partito Popolare e Vox rispetto a quello di sinistra formato dal Partito Socialista e da Sumar: diversi vedono inoltre probabile che le due formazioni conservatrici ottengano la maggioranza assoluta. Ma come da leitmotiv degli ultimi mesi, c’è un’eccezione: il rilevamento del Centro per le Ricerche Sociologiche (CIS), ente pubblico spesso al centro delle proteste e che invece dà in vantaggio PSOE e Sumar, che otterrebbero – sommati – il 46,5% dei voti, più del 41,3% attribuito invece al blocco PP-Vox.

Nessuno dei sondaggi più recenti pubblicati dai principali media (come El País, El Mundo o Abc) indica il risultato dei popolari al di sotto dei 130 seggi. Mentre Vox, sempre stando a questi rilevamenti, potrebbe oscillare tra i 30 e i 40. Un bottino che potrebbe permettere ai due partiti, insieme, di superare la soglia fatidica dei 176 deputati necessari per avere la maggioranza assoluta.

Inoltre, i tracking delle ultime ore sono generalmente concordi nel segnalare come il ‘faccia a faccia’ televisivo di lunedì scorso tra il premier socialista Pedro Sánchez e il suo principale avversario, il popolare Alberto Núñez Feijóo, ha avvantaggiato il secondo.

Come messo in luce da RTVE, tra altri, negli ultimi giorni il sostegno espresso dai potenziali elettori in favore del PP è andato in aumento, con la formazione conservatrice che sarebbe in grado di superare il 33%. Il PSOE, invece, si fermerebbe al 28% circa, mentre Vox e Sumar sono in lizza per strappare il terzo posto, con una percentuale di sostegni che oscilla tra il 12% e il 14%.

Il CIS, d’altra parte, mostra nel suo ultimo barometro uno scenario diverso: se si votasse oggi, dice l’ente pubblico, il PSOE raggiungerebbe quota 31%. Il PP, invece, si fermerebbe al secondo posto, con il 29,6%.

Sumar sarebbe la terza forza (15,5%), mentre Vox la quarta (11,7%). Dati che, se confermati, darebbero possibili chance di governo al centrosinistra, in controtendenza con quanto indicato dagli altri sondaggi.

Redazione Madrid