Lorena Bianchetti: “Gli italiani all’estero sono il nostro vanto nel mondo”

Lorena Bianchetti è un volto noto della televisione italiana e non solo. Nel suo curriculum anche una bella esperienza sugli schermi di Rai International, la conduzione ormai da anni di “A sua immagine” e di recente anche l’intervista a Papa Francesco.

“L’incontro con il Santo Padre è stato meraviglioso – ha spiegato Lorena al nostro giornale – un dono speciale. Da un punto di vista storico è stato un momento importantissimo per la storia della Chiesa, per la storia della nostra società e per la nostra azienda”.

A Napoli in occasione della presentazione dei palinsesti Rai ci ha spiegato che durante la prossima stagione oltre ‘A sua immagine’, condurrà anche una nuova trasmissione.

“Si tratta di un programma con un linguaggio nuovo e tantissimi colpi di scena, una trasmissione dal titolo ‘Mi presento ai tuoi’ che mette in relazione la giovane generazione con le proprie famiglie, un’opportunità di dialogo per raccontarsi, strappando un sorriso ma anche esprimendo dei contenuti. L’appuntamento sarà subito dopo il tg2 il sabato”.

Infine un pensiero da parte dell’apprezzata conduttrice agli italiani che vivono oltre frontiera. “Ho lavorato tre anni a Rai International e devo dire che sono in contatto con i nostri connazionali all’estero, sempre con grandissimo piacere. Porto di loro un ricordo molto bello, sono il vanto italiano nel mondo e vanno coccolati”.

Testo e videointervista di Emilio Buttaro