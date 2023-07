Calcio venezuelano: l’italo-venezuelano Tony Franco nuovo allenatore del Monagas

CARACAS – Con un comunicato stampa, il Monagas ha annunciato una serie di cambiamenti: il primo é che Jhonny Ferreira non sará piú l’allenatore, ma il direttore sportivo. Il secondo é che l’italo-venezuelano Antonio Franco si accomoderá sulla panchina dei “Guerreros del Guarapiche”.

“Dal mese di gennaio, avevamo parlato con Jhonny che avrebbe assunto l’incarico di direttore sportivo dal 2024. Ma lui ci ha comunicato che questo é il momento buono per fare il cambio ed io ho accettato la sua decisione” spiega nel comunicato stampa Nicolás Fernández, presidente della societá orientale.

Ferreira era alla guida del Monagas da 5 anni e in questo periodo ha vinto lo scudetto nella stagione 2017. Nella scorsa stagione il Monagas ha perso la finale scudetto contro il Metropolitanos. Attualmente, i “Guerreros del Guarapiche” sono al 10º posto in classifica a -4 dalla zona che vale un posto in Coppa Sudamericana.

Dal canto suo, Tony Franco torna in panchina dopo l’esperienza di pochi mesi fa con i Mineros de Guayana.

“Sono felice di essere arrivato in questa societá e per la fiducia nel mio lavoro. Apporteró il mio granellino di sabbia per centrare gli obbiettivi che ci siamo predisposti” – sono le parole del tecnico di origine abruzzese nel comunicato stampa, aggiungendo – “Veniamo con quell’illusione e voglia di continuare a far crescere questo club, dei nostri giovani, che continuino a rinforzare le nazionali e puntiamo come sempre a partecipare in coppe internazionali e che sia un modello per il calcio venezuelano”.

In passato, l’allenatore nato a Caracas 41 anni fa ha allenato squadre come Caracas, Aragua, Atlético Venezuela, Carabobo, Mineros. Tutte queste esperienze hanno arricchito il suo palmares sportivo.

Tony Franco avrá quasi due settimane per preparare la sua prossima sfida, esordirá ufficialmente sulla panchina del Monagas nella 20esima giornata, quando affronterá in trasferta l’Academia Puerto Cabello. In questo turno di campionato i “Guerreros del Guarapiche” riposeranno.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)