“La volta buona” di Caterina Balivo

“Ci rivedremo tutti i giorni alle ore 14 su Raiuno. I protagonisti sarete voi da casa con le vostre storie, con le eccellenze italiane, con i giochi, lo spettacolo, il divertimento, la commozione, la riflessione, la cultura. Vi aspetto!”

Così Caterina Balivo al nostro giornale a margine della presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva.

Dopo l’esperienza a La 7 durata soltanto un anno, l’apprezzata conduttrice torna in Rai con un nuovo programma del daytime. Caterina nella sua Napoli, ha poi raccontato la gioia personale per il terzo scudetto degli azzurri. “Sono stata davvero emozionata e contenta, sono venuta allo stadio con un mio amico, ho urlato e gioito al punto da avere la febbre poi per tre giorni”.

Infine un saluto ai telespettatori ed un messaggio agli italiani all’estero: “Vi aspetto in base ai vostri orari con il programma ‘La volta buona’. Scrivetemi sui social, seguitemi, fatemi sapere cosa ne pensate perché si può sempre cambiare qualcosa”. Il cast che accompagnerà la conduttrice è in via di definizione, il programma partirà l’11 settembre.

Testo e videointervista di Emilio Buttaro