Elezioni in Spagna, un ‘faccia a faccia’ di 100 minuti: lunedì il dibattito Sánchez-Feijóo

MADRID – Circa 100 minuti di intenso dibattito politico. Si avvicina in Spagna uno dei momenti clou della campagna elettorale intrapresa dai partiti in vista delle prossime elezioni generali (23 luglio): il “faccia a faccia” in programma lunedì sera tra l’attuale premier socialista Pedro Sánchez e il suo principale avversario, il popolare Alberto Núñez Feijóo. Oggi, gli organizzatori hanno reso noto i dettagli dell’appuntamento televisivo, interamente gestito dal gruppo privato Atresmedia.

Quello di lunedì 10 luglio alle 22 è l’unico confronto diretto con Sánchez che ha accettato Feijóo. Il premier uscente aveva proposto di tenerne addirittura sei in sei settimane, ma l’attuale capo dell’opposizione ha declinato l’offerta.

Feijóo ha inoltre rifiutato gli inviti di altri gruppi per dibattiti a due o a quattro (ovvero insieme agli altri principali candidati premier, Yolanda Díaz di Sumar e Santiago Abascal di Vox). Compreso quello della radio-televisione pubblica RTVE.

Tornando alla sfida che a meno di imprevisti avrà invece luogo, l’idea è che sia suddivisa in “quattro blocchi” tematici, che verteranno su “economia”, “politica sociale”, “accordi e governabilità”, “politiche di Stato, istituzionali e internazionali”.

In quanto alle regole, i due candidati non potranno far uso di dispositivi elettronici, potranno essere accompagnati da un solo consigliere, e avranno a disposizione un “minuto d’oro”. Un team di supervisori lavorerà per garantire l’equilibrio negli interventi.

Il dibattito sarà trasmesso su Antena 3 e La Sexta in tv, Onda Cero alla radio, atresplayer su internet e Antena3 Internacional.

