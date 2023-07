Vox promette meno tasse e l’abrogazione di diverse leggi del governo

MADRID – Tasse “radicalmente” più basse e tabula rasa di molte politiche dell’attuale governo, soprattutto in ambito sociale. Anche Vox ha presentato nelle ultime ore il proprio progetto politico in vista delle elezioni generali programmate per il prossimo 23 luglio. Oltre alle misure di ambito strettamente fiscale, la restituzione di diverse competenze regionali allo Stato, la soppressione del Ministero delle Pari Opportunità un referendum sull’illegalizzazione di partiti secessionisti e mano dura contro l’immigrazione sono altri punti forti del programma.

In un evento aperto alla stampa, il vicepresidente per l’azione politica di Vox, Jorge Buxadé, ha presentato quella che il partito considera la “maggior riforma fiscale della storia recente della Spagna”. Si tratta, in particolare, della promessa di ingenti tagli delle imposte, a partire dall’Irpef per “tutti gli spagnoli”, in particolare per le famiglie “con figli” e dell’Iva.

Tra le misure fiscali proposte c’è ad esempio una ‘flat tax’ di caratteristiche simili a quella promossa da partiti di destra in Italia, con tasso impositivo fissato al 15% per redditi inferiori ai 70.000 euro e del 25% per quelli superiori a tale soglia. Inoltre, si reclama la riduzione dell’Iva dal 21% al 18%, con un ritorno al tasso previsto fino al 2012.

Per compensare questi tagli delle tasse, Vox propone l’eliminazione di spese pubbliche “non necessarie” come quelle “politiche, ideologiche e voluttuarie” e di evitare l’evasione fiscale da parte delle “grandi compagnie tecnologiche” che “fanno affari in Spagna”.

Rispetto ad altre questioni, il partito di Santiago Abascal promette la soppressione di sovvenzioni a partiti, sindacati e altre organizzazioni, e la derogazione di leggi come quella per la memoria storica, la LGTBI+, la riforma del lavoro, la legge sulla casa, la legge sull’eutanasia, la legge sull’aborto, la legge trans, la legge sulla violenza di genere o la legge sul cambiamento climatico.

In ambito migratorio, Vox propone misure radicali, come “un blocco navale” per impedire gli sbarchi o la revisione del diritto alla nazionalità per ius solis.

