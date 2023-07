Golf: tutto pronto per l’Abierto Valle Arriba Golf Club

CARACAS – Qualche tempo fa, lo scrittore Harold Segall disse: “Il golf non è solo un esercizio; è un’avventura, una storia d’amore … un’opera di Shakespeare, in cui tragedia e commedia si intrecciano”. In Venezuela, gli amanti di questo splendido sport, hanno un appuntamento segnato con il tradizionale cerchietto rosso sul calendario proprio per vivere l’esperienza descritta da Segall.

Tra l’11 e 15 luglio, si disputerà alle falde dell’Ávila l’ottava edizione dell’Abierto Valle Arriba Golf Club, torneo omologato dalla “Federación Venezolana de Golf” e dalla PGA Venezuela nel quale sará in palio la “Copa Mercantil”.

A sfidarsi in campo ci saranno circa 200 golfisti di varie categorie provenienti da diversi angoli del Venezuela. In questo 2023 si alza il livello dell’evento sportivo che potrà contare con la partecipazione di alcuni giocatori provenienti da Colombia ed Ecuador. A rappresentare il l’paese “cafetero” ci penseranno Oscar Hernández e Gabriel Cadena, mentre “l’ombelico del mondo” avrá sul green Juan Moncayo. Tra i golfisti di casa spiccano i nomi di Richard Rojas (campione in carica della categoria professionisti) e Diego Larrazábal. Va segnalato che l’ Abierto Valle Arriba Golf Club non si disputava dal 2019, a causa della pandemia.

Rojas, andrá a caccia del suo terzo titolo consecutivo in questa manifestazione sportiva.

Mentre nella categoria dilettanti ci sará Virgilio Paz che nell’ultima edizione di questo torneo aveva chiuso al secondo posto. Nel suo palmares spiccano un terzo posto nel “Campeonato Nacional Amateur de México”, il titolo del “Torneo Amateur del Junko Golf Club”.

Nella categoria femminile a sfidarsi in campo ci saranno le sorelle Gilly (Valentina e Vanessa), entrambe con una vasta esperienza non solo in Venezuela, ma anche all’estero. A loro si aggiunge il nome di Stephanie Gelleni, vincitrice dell’edizione del 2019.

Le persone che si recheranno presso il green del Valle Arriba avranno la possibilitá di assistere ad una esibizione di Julio Nutt.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)