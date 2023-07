A Mar del Plata la Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo (audio notizia)

Per la prima volta si è celebrata ufficialmente la Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo, il 2 luglio scorso in ricordo della tragedia dell’Arandora Star, nel 1940 silurata da un sommergibile tedesco al largo delle coste inglesi. Fu identificata come nave nemica e affondata. Delle circa 800 persone che vi persero la vita, 446 erano italiani, in maggioranza originari dei Comuni dell’Appennino piacentino e, soprattutto, parmense.

L’associazione nuove generazioni TERRA di Mar del Plata, in Argentina, presieduta da Alejandro Carrara, originario di Bettola, in provincia di Piacenza, ha convocato le comunità italiane della zona per un evento che si è svolto domenica scorsa.

Durante la giornata è stato proiettato un filmato che ha raccontato la storia dell’Arandora Star, poi un video con i saluti arrivati da Bardi (in provincia di Parma) da parte di Giuseppe Conti, riferimento del comitato vittime dell’Arandora Star e membro della Consulta degli Emiliano Romagnoli nel Mondo.

Durante la serata sono stati raccolti fondi per le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna.