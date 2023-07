All’Istituto Italiano di Cultura di New York, il “Wall of Fame” dell’emigrazione italiana: premiati anche Commisso e Scissura (audio notizia)

Dopo la cerimonia di inaugurazione della settimana scorsa, alla quale hanno partecipato le istituzioni italiane all’estero e le più importanti associazioni italoamericane, “The Wall of Fame” dell’emigrazione italiana è ufficialmente affisso presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York all’interno della mostra “Orgoglio e Memoria – emigrazione italiana verso le Americhe”.

Fino alla fine del mese di agosto, i visitatori della mostra curata da Gaetano Bonelli, potranno fotografare e fotografarsi dinanzi al muro dei famosi sul quale da quest’anno spiccano le fotografie di Rocco B. Commisso, fondatore di Mediacom, quinta azienda fornitrice di TV via cavo negli USA, e presidente/proprietario delle squadre di calcio dei New York Cosmos e della Fiorentina; e di Carlo Scissura, presidente dei costruttori di New York.

Rocco Commisso, un imprenditore e magnate italo-americano, è stato insignito di questo prestigioso riconoscimento per i suoi straordinari successi nel settore degli affari. Come fondatore e presidente della Mediacom Communications Corporation, Commisso ha dimostrato un’impressionante abilità imprenditoriale, portando la sua azienda a livelli di successo senza precedenti. Oltre al suo contributo nel campo degli affari, Commisso ha anche dimostrato un profondo attaccamento alle sue radici italiane e ha sostenuto attivamente la comunità italo-americana.

Carlo Scissura, un leader e attivista italo-americano, è stato anch’egli premiato per i suoi significativi contributi alla comunità italo-americana a New York. Scissura ha ricoperto diverse importanti posizioni di leadership, tra cui quella di presidente della Brooklyn Chamber of Commerce e di presidente del New York Building Congress. Grazie al suo impegno instancabile, ha promosso lo sviluppo economico, l’innovazione e l’inclusione nella sua comunità, diventando un punto di riferimento per molti italo-americani ambiziosi.

Il “Wall of Fame” dell’emigrazione italiana è un progetto che mira a rendere omaggio alle storie di successo e all’eredità culturale degli italiani emigrati. Le pareti dell’Istituto Italiano di Cultura saranno decorate con ritratti e storie che rappresentano le esperienze, le sfide e i traguardi di questi individui straordinari. Questo progetto pretende ispirare le future generazioni a seguire i propri sogni, mantenendo vivo il legame con le loro radici italiane.