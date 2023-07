Migranti, una notte di soccorsi in mare

ROMA. – Quattro salvataggi in una notte, e ora la corsa verso Marina di Carrara, che le autorità italiane hanno assegnato come porto di sbarco alla Geo Barents, che al momento viaggia verso l’Italia con a bordo 196 sopravvissuti.

Il team di Medici Senza Frontiere ha salvato nella serata di ieri le prime 51 persone, tra cui una donna e 9 minori, 6 dei quali non accompagnati: le persone sono state trovate a bordo di una barca in difficoltà in acque internazionali nella zona SAR maltese.

Ma dopo il primo soccorso, il team di MSF ne ha condotti altri tre nella notte, tutti coordinati dall’autorità italiana. Attualmente a bordo ci sono 196 sopravvissuti, di cui 47 minori non accompagnati, 16 donne e 1 neonato.

Nel secondo salvataggio sono stati presi a bordo 59 sopravvissuti, tra cui 2 donne, 14 bambini di cui 12 non accompagnati, mentre 42 sono state le persone soccorse alle 3 di questa mattina, dopo 24 ore in mare a bordo di un’imbarcazione di ferro non sicura. Tra loro 3 donne, 17 bambini, 15 dei quali non accompagnati.

Nel quarto salvataggio sono state salvate 44 persone alle 7 di questa mattina: tra loro 5 donne, 20 bambini, 14 dei quali non accompagnati. A seguito dei quattro soccorsi nella notte, le autorità italiane hanno assegnato Marina di Carrara come porto di sbarco per i 196 sopravvissuti.

Nel frattempo a Roccella Ionica, in Calabria, sono sbarcati in maniera altri 96 migranti, tutti uomini, 20 dei quali sono minori non accompagnati, soccorsi dalla Guardia Costiera mentre erano a bordo di una barca a vela.

Nuovi sbarchi anche a Lampedusa: anche qui in 45 sono stati soccorsi dalla Guardia costiera: nel giorno dell’arrivo sull’isola del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi insieme alla commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, l’hotspot gestito dalla Croce Rossa conta adesso 430 ospiti.



(Redazione/9colonne)