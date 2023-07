”NYCanta”: iscrizioni aperte fino al 31 luglio (audio notizia)

Grande notizia per tutti gli appassionati di canto e per coloro che sognano di esibirsi sulle grandi scene: la scadenza per iscriversi alla XV edizione del NYCanta è stata prorogata fino al 31 luglio! Questo imperdibile evento canoro, che si svolgerà domenica 8 ottobre 2023 presso l’Oceana Theater di New York, offre un’opportunità unica per mostrare il proprio talento e lasciare un’impronta nel mondo della musica.

Il NYCanta è diventato nel corso degli anni un appuntamento di riferimento per giovani artisti provenienti da tutto il mondo, offrendo loro la possibilità di esibirsi in una location prestigiosa e di confrontarsi con professionisti del settore. Grazie alla proroga della scadenza, gli aspiranti cantanti avranno più tempo per prepararsi e presentare la propria candidatura.

Il Festival della Musica Italiana di New York è organizzato dall’Associazione Culturale Italiana di New York. A questa edizione, patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a New York e trasmessa dalla RAI, su Rai Italia e Rai Due, sarà presente il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Amadeus, che ha incoraggiato la partecipazione all’appuntamento di ottobre con un caloroso video messaggio.

Per l’occasione, Amadeus riceverà il premio “Frank Sinatra Excellence in Entertainment Award”, che gli sarà consegnato dal Console Generale d’Italia a New York sulle note del brano “My Way”, interpretato dal cantante italo-americano Sal Valentinetti

Insieme a dieci giovani concorrenti provenienti da tutto il mondo, si esibiranno in qualità di ospiti, oltre ad essere presenti in giuria, Iva Zanicchi, Clementino, Noemi e il giovanissimo LDA.

Per informazioni riguardanti le iscrizioni si può scrivere all’indirizzo email [email protected].