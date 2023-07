Aperte le iscrizioni per il Festival della Musica Italiana di La Plata – Edizione 2023 (audio notizia)

È con grande entusiasmo che si aprono le iscrizioni per l’attesissima edizione 2023 del Festival della Musica Italiana di La Plata, in Argentina. Questo importante evento musicale, dedicato alla celebrazione della ricca tradizione musicale italiana, offre un’opportunità unica per gli artisti italiani di esibirsi e condividere la loro passione per la musica nel cuore di La Plata.

Gli artisti interessati a partecipare al festival possono iscriversi compilando il modulo di iscrizione sul sito ufficiale dell’evento e procedere all’iscrizione entro il 3 agosto. Il festival accoglie sia artisti solisti che gruppi musicali, offrendo loro la possibilità di esibirsi davanti a un pubblico appassionato e di creare connessioni con professionisti del settore musicale.

L’edizione 2023 del Festival della Musica Italiana di La Plata prevede una serie di attività che spaziano dai concerti principali alle esibizioni in luoghi pubblici, permettendo agli artisti di esplorare la città e coinvolgere il pubblico in un’esperienza musicale unica. Il festival culminerà in un grande evento di chiusura, durante il quale saranno annunciati i vincitori delle diverse categorie e saranno assegnati premi speciali.

La Serata Finale Nazionale si terrà nel mese di ottobre al Teatro Colosseo Podestá di La Plata. Il vincitore otterrà un viaggio in Italia con tutte le spese pagate, concerti nei teatri d’Italia e la partecipazione agli spettacoli dell’Italia Argentina Canta in Festival, che si terranno in Italia con trasmissione diretta. Il vincitore sarà invitato come ospite d’onore a partecipare agli spettacoli itineranti che si svolgono in Argentina.

L’evento è promosso dal Comune di La Plata, Euroshow Roma, Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT), Ambasciata d’Italia in Argentina, Comitato Italiani all’Estero (COMITES), Federazione delle Associazioni della Circoscrizione Consolare La Plata (FAILAP), Associazione Latinoamericana di Design (ALADI), Associazione Pugliese di La Plata, Centro di Studi della Lingua e Cultura Italiana (CELCI) e Agenzia di Coordinamento Territoriale Italia Argentina (CPTCIA).