Oposición venezolana seguirá controlando el oro venezolano según Corte de Inglaterra

CARACAS – La Corte de Apelación de Londres negó este 29 de julio, el recurso solicitado por la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) que designó Nicolás por Maduro, para tener el control del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra.

De manera que la oposición venezolana, sigue teniendo el control del oro de las reservas de Venezuela cuyo valor es de 1.950 millones de dólares depositadas en el Banco de Inglaterra, así como a una suma adicional de 120 millones fruto de un canje ejecutado por Deutsche Bank, que el régimen quiere controlar para supuestamente destinarlo a “sus misiones sociales”.

Los tres jueces del caso desestimaron los argumentos presentados en mayo por la junta del BCV de Maduro, en los que refutaban la decisión de la jueza Sara Cockerill por descartar las sentencias, y alegaron que en el momento en el que designó la Junta ad hoc del BCV, Juan Guidó estaba reconocido por Reino Unido como presidente interino de Venezuela.

De manera que para el litigio los nombramientos no se ven afectados, porque desde enero de 2023, el Gobierno británico ya no reconoce a Guaidó como interino porque fue destituido en diciembre de 2022, por tal motivo los Tribunales de Reino Unido no pueden actuar en consecuencia a las decisiones posteriores que asuman los tribunales e Caracas.

“Las decisiones del líder opositor mientras era reconocido como presidente por Londres deben ser interpretadas por la Justicia británica como actos soberanos”, reitera la Corte en su fallo.

Ante esta decisión, la junta del BCV que preside Calixto Ortega, iniciará una nueva demanda ante el tribunal comercial para reclamar la autoridad sobre los activos venezolanos ya que ahora Guaidó no tiene el reconocimiento de Inglaterra.

Redacción Caracas