Supremo de EEUU acaba con discriminación positiva por raza para ingreso a universidades

WASHINGTON – La Corte Suprema de Estados Unidos declaró que los colegios y universidades no pueden tomar en cuenta la raza para conceder una admisión, poniendo fin a la discriminación positiva que beneficiaba a estudiantes negros y latinos en la educación superior. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que durante demasiado tiempo las universidades han “concluido, erróneamente, que la piedra de toque de la identidad de un individuo no son los desafíos superados, las habilidades desarrolladas o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel. Nuestra historia constitucional no tolera esa elección”.

La mayoría conservadora de la corte anuló los planes de admisión en Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, las universidades públicas y privadas más antiguas del país, respectivamente.

“Los programas de admisión de Harvard y UNC no pueden conciliarse con las garantías de la Cláusula de Igual Protección. Ambos programas carecen de objetivos suficientemente específicos y medibles que justifiquen el uso de la raza, emplean inevitablemente la raza de forma negativa, implican estereotipos raciales y carecen de puntos finales significativos. Nunca hemos permitido que los programas de admisión funcionen de esa manera, y no lo haremos hoy”, señaló Roberts.

La votación fue 6-3 en el caso de Carolina del Norte y 6-2 en el caso de Harvard.

El juez Clarence Thomas, la segunda persona negra de raza negra en incorporarse a la Corte Suprema escribió en su voto concurrente que la decisión “ve las políticas de admisión de las universidades por lo que son: preferencias sin rumbo, basadas en la raza, diseñadas para garantizar una mezcla racial particular en el ingreso a clases”.

Mientras, la jueza Sonia Sotomayor mostró su desacuerdo y escribió que la decisión “hace retroceder décadas de avances precedentes y trascendentales”.

Mientras, la jueza Ketanji Brown Jackson, la primera jueza negra de la corte, quien no participó en el caso de Harward, calificó la decisión como “una verdadera tragedia para todos nosotros”.