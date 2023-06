Baseball: un pizzico di Venezuela nel “gioco perfetto” di Domingo German

CARACAS – Pochi giorni fa, parlavamo del “perfect game” del venezuelano Felix Hernández che fino a ieri era stato l’ultimo lanciatore a riuscire in quest’impresa. Infatti la lista dei pitcher che lanciano un “gioco perfetto” grazie alla prestazione sul monte del dominicano Domingo German si è fermata a Hernandez. Il giocatore dei New York Yankees é diventato il 24esimo pitcher nei 147 anni di storia della Major League Baseball a fare la partita perfetta, ovvero ha ritirato, eliminato con 99 lanci tutti e 27 i battitori (9 di questi via strikeout) nel corso dei 9 inning, quanto dura una partita di baseball.

Sull’altra faccia della moneta la squadra che ha subito il perfet game è stata l’Athletics Oakland con un risultato finale di 11 – 0.

“È così eccitante. Quando pensi a qualcosa di veramente unico nel baseball, sai che non molte persone hanno l’opportunità di lanciare per una partita perfetta. Realizzare qualcosa del genere nella mia carriera, sai, è qualcosa che ricorderò sempre, far parte della storia, così eccitante” ha detto a fine gara il lanciatore dominicano.

I New York Yankees non solo possono fregiarsi di essere la franchigia con piú scudetti, 27, ma anche quella con piú “perfect game”: con quattro. La lista inizia il 1956 con Don Larsen, poi si sono aggiunti David Wells (1998) e David Wells (1999). La gemma di Larsen, per importanza, maturò in gara 5 delle World Series nel 1956 contro i Brooklyn Dodgers.

L’ultima volta che un lanciatore é riuscito in quest’impresa é stato il venezuelano Félix Hernández con la maglia dei Seattle Mariners nel 2012.

Dei 24 lanciatori che sono riusciti a compiere una gara perfetta tre di loro sono latinoamericani. Il primo é stato il nicaraguense Dennis Martínez (nel 1991 con la maglia degli Montreal Expos contro i Los Angeles Dodgers), poi é arrivata l’impresa del venezuelano Félix Hernández (nel 2012 con la maglia dei Mariners contro i Tampa Bay Rays). In questa lista ci poteva essere un’altro pelotero nato nella “Piccola Venezia”, Armando Galarraga: il 2 giugno 2010 a causa di una svista arbitrale nell’ultima palla di gioco si é interrotto il suo perfect game.

Nella sfida di ieri, l’umpire principale era Edwin Moscoso che é entrato nella storia come il primo venezuelano in una sfida con questo primato.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)