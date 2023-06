Papa alla messa per i santi Pietro e Paolo: “Pregate per la pace”

ROMA. – Sono cinquemila i fedeli che stamattina a San Pietro hanno ascoltato le parole di Papa Francesco in occasione della ricorrenza dei santi Pietro e Paolo, che cade proprio nel giorno in cui si svolgono a Mosca gli attesissimi incontri tra il cardinal Zuppi e il patriarca ortodosso Kirill, nonché tra Zuppi e Maria Llova-Belova, la commissaria russa per i diritti dei bambini. Due faccia a faccia che potrebbero anticipare ulteriori contatti con le autorità russe per riannodare il dialogo per la pace in Ucraina.

E proprio dell’importanza del dialogo ha parlato il Pontefice nella sua omelia. Dopo aver ripercorso la vita di entrambi i santi, il pontefice ha ricordato la necessità di distaccarsi dalle “sicurezze terrene, subito, e seguire Gesù ogni giorno”, prendendo Pietro a esempio per una “Chiesa-in-sequela”, capace di “dialogare con tutti e diventare luogo di accompagnamento, di vicinanza e di speranza” per tutti gli esseri umani.

L’appello di Papa Francesco ai fedeli è di “non stancarsi di pregare per la pace, specialmente per il popolo ucraino che ogni giorno è nel mio cuore”. Per la Chiesa di oggi, Papa Francesco ha chiesto di mettere l’annuncio del Vangelo al centro della sua azione, “nelle relazioni e nei quartieri, nella società civile – ha spiegato – nella politica, nel mondo intero, specialmente là dove si annidano povertà, degrado, emarginazione”.

(Redazione/9colonne)