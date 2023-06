Emanuela Orlandi: per la Commissione d’inchiesta manca solo l’ultimo atto in Senato

ROMA. – Dalla commissione Affari costituzionali al Senato arriva il via libera all’unanimità al disegno di legge per l’istituzione della commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Il testo, già approvato dalla Camera, va ora in aula per l’ok definitivo.

All’inizio della seduta la maggioranza aveva ritirato i due emendamenti di Fdi al ddl: le proposte di modifica prevedevano di ridurre a due e a tre anni la durata della commissione, rispetto al periodo della legislatura previsto dal testo adottato in commissione, che è quello approvato alla Camera.

“E’ una grande giornata, per il Senato e per il Parlamento, perché è stato dato il via libera all’istituzione della commissione parlamentare d’inchiesta per la scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: si tratta di un grande segnale che il Parlamento dà rispetto a questa vicenda, ai familiari e a tutte le persone che oggi sperano di trovare la verità”: così il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, che rappresentava il governo in Commissione affari costituzionali a Palazzo Madama.

“Una verità che va trovata – aggiunge Siracusano – il compito di questa commissione è davvero arduo, i commissari dovranno svolgere un lavoro diverso e più approfondito rispetto a quello di tutte le altre commissioni d’inchiesta. Da parte mia un grande in bocca al lupo e buon lavoro al Parlamento. Sono davvero contenta che oggi si sia giunti a questo traguardo importante”.

Le reazioni

“Il nostro gruppo ha votato con convinzione l’istituzione della commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. È importante mettere in campo ogni mezzo per giungere alla verità. Siamo infatti soddisfatti che l’ok alla Bicamerale sia stato unanime, proprio perché riteniamo sia un dovere morale, prima che politico, fare luce sulle vicende, soprattutto ora che emergono dalle indagini del Vaticano e dalla Procura di Roma nuove carte”: così in una nota i senatori della Lega in commissione Affari costituzionali, Daisy Pirovano, capogruppo, Nicoletta Spelgatti e Paolo Tosato.

“Bene l’ok unanime della I commissione del Senato per l’istituzione della commissione Orlandi. Adesso si proceda velocemente alla calendarizzazione per l’aula. Dobbiamo impegnarci tutti perché i lavori della commissione inizino nel più breve tempo possibile”: così Simona Malpezzi, senatrice Pd, su twitter.

“Il via libera da parte della commissione Affari Costituzionali del Senato alla mia proposta di istituire una commissione bicamerale sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori rappresenta un’ottima notizia. Di grande valore sono state le parole di Papa Francesco, il quale ha mostrato di comprendere il dolore e il desiderio di verità e giustizia delle famiglie di Emanuela e Mirella” sottolinea Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“Finalmente un’ottima notizia – scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda – Abbiamo fortemente voluto che tutte le forze politiche approvassero la proposta di creazione della Commissione. Adesso si proceda velocemente per il passaggio in Aula. È un dovere di verità e giustizia che abbiamo nei confronti delle famiglie Orlandi e Gregori e del Paese”.

