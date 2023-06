40% de los votantes venezolano no han podido actualizar sus datos ante el Registro Electoral

CARACAS – El 40% de las 25 millones 700 mil venezolanos en edad de votar, corren el riesgo de no hacerlo por no poder inscribirse en el Registro Electoral o no poder actualizar sus datos.m De manera que más de 10 millones de personas quedarían imposibilitadas de sufragar en las elecciones presidenciales de diciembre de 2024, así como en las parlamentarias, regionales y municipales de 2025.

Un grupo de ONG, asociaciones juveniles y estudiantiles, así como defensores de los derechos humanos en Venezuela y en el exterior, se integraron a la campaña “El Registro Electoral es mi derecho”, para trabajar en lograr de una mayor participación política de los venezolanos. Las instituciones abogan ante el CNE para que activen centros de Registro Electoral y consulados en el exterior para que los 10 millones de venezolano que o han podido hacerlo, puedan registrarse ante el CNE.

La campaña de la sociedad civil organizada, propone abrir como mínimo 2000 puntos distribuidos en las mil 136 parroquias de Venezuela como derecho ciudadano, sin que los cambios en la directiva del CNE sea un obstáculo más para el proceso.

Advierten que todos los venezolanos en edad de votar, los que han emigrado, los que fueron reubicados arbitrariamente y los que han cambiado de dirección, tienen derecho a inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral para participar en las elecciones de 2024 y 2025.

El grupo de instancias comprometidas son Aragua en Red, Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Foro Permanente de Juventudes, Fundación Espacio Abierto, Gente del Petróleo, Grupo La Colina, Manifiesta, La Tertulia de los Martes, Médicos Unidos de Venezuela, Movimiento Ciudadanos Venezolanos en el Mundo, Red Org Vecinales de Baruta, Venezolanos Siempre y Voto Joven, las cuales invitan a las ONG o ciudadanos interesados a sumarse a la campaña, escribir a al correo [email protected]

Redacción Caracas