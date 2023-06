Nuoto: al via nel CIV di Caracas l’Estadal de Masificación y Especialización

CARACAS – Dal 26 al 29 giugno il Centro Italiano Venezolano di Caracas sarà teatro di un nuovo evento clou di nuoto: il IIº “Estadal de Masificación y Especialización”.

Ai blocchi di partenza del sodalizio italico si presenteranno club del calibro di “ADAMP”, “Andes”, “Altamira Tenis Club”, “Centro Portugués”, “Club Canario Cojedes”, “Club de Natación Emil Friedman”, Club de Deportes Acuáticos Parque Miranda, “Cumbres”, “Hermandad Gallega”, “La Trinidad”, “Nuestra Señora del Camino”, “Sport Center Los Naranjos” e SUMA.

Il Centro Italiano Venezolano di Caracas cercherà di bissare la prestazione del 2021 quando i suoi nuotatori salirono sul gradino più alto del podio alzando al cielo la coppa ed intonando il coro: “¡ITALO CAMPEÓN! ¡OLÉ OLÉ OLÉ!”.

L’Estadal de Masificación y Especialización é una manifestazione consolidata, considerata dagli esperti in materia come un appuntamento fisso del calendario natatorio del paese. L’alto livello del Estadal de Masificación y Especialización garantisce la presenza di tanti campioni provenienti da diverse regioni del paese, un dato importante che denota l’alto livello di competitività tra i partecipanti.

Per questo motivo gli amanti del nuoto che gremiranno le gradinate della piscina olimpica rimarranno incollati per non perdersi nessuna bracciata.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)