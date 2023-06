Nuoto: venezuelana Yegres stabilisce primato nei Juegos Centroamericanos y del Caribe

CARACAS – Festa grande per il Venezuela nei “Juegos Centroamericanos y del Caribe” grazie alle prestazioni dei suoi atleti. La nuotatrice venezuelana María Yegres grazie alle sue bracciate ha fatto suonare il “Gloria al Bravo Pueblo” nei 1.500 metri stile libero. Con un tempo di 16:58.21, la sirena venezuelana non solo si é appesa al collo il metallo piú ambito: l’oro, ma ha stabilito anche un nuovo primato in questa manifestazione sportiva.

La venezuelana si é lasciata alle spalle la colombiana Tifanny Murillo (17:08.06) e la sua connazionale Paola Pérez (17:23.11).

Per la Yegres, questa é la seconda medaglia nell’edizione dei giochi a San Salvador 2023, in precedenza aveva vinto il bronzo nei 400 metri stile libero.

Il nuoto venezuelano esulta anche per la medaglia d’argento vinta nella staffetta maschile 4×100. Il team che aveva in rosa Diego Max, Brayan Chávez, Jorge Otaiza, Jesús López ed Emilio Pérez ha tagliato il traguardo con un crono di 3:21:87.

Il medagliere venezuelano si é arricchito con il bronzo vinto da Luis Venegas, Carlos Rios, Raymundo Medina e César Castillo nella prova del tennis tavolo a squadre maschile. Mentre nei doppi femminile, la coppia Camila Obando e Roxy González ha vinto l’argento.

Nel sollevamenti pesi Laura Peinado ha portato a casa due medaglie un argento ed un bronzo.

Nei remi, nella categoria LM2X, la coppia Luis Ollavares e José Guipe ha vinto l’argento, mentre Jaime Machado si é aggiudicato il bronzo nelle M1x.

Nel softbol la Vinotinto ha battuto per 4 – 3 la nazionale cubana con due fuoricampo di Engelberth Herrera.

Nel rugby, categoria femminile le ragazze vinotinto hanno battuto Giamaica (24 – 0) e Costa Rica (26 – 10). Mentre nella categoria maschile sono arrivati 2 successi (42 – 7 con il Costa Rica e 21 – 14 contro le Bermudas) e un pareggio (14 – 14 con il Messico).

Nel judo, Elvismar Rodriguez dimostra ancora una volta che é tra le piú brave in questa disciplina aggiudicandosi il metallo piú prezioso. La venezuelana ha battuto la portoricana María Pérez con un ippon.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)