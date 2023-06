Calcio venezuelano: vittorie interne per Caracas e Deportivo Táchira

CARACAS – Caracas e Deportivo Táchira non deludono nel ritorno della Liga Futve. Capitolini ed Andinos battono rispettivamente a Monagas (2 – 0) e Deportivo La Guaira (2 – 0) nella prima di ritorno.

Nello stadio Olimpico, dopo un primo tempo che si é chiuso sullo 0 – 0, i “Rojos del Ávila” riescono ad aggiudicarsi l’intera posta in palio grazie alle reti del venezuelano Santiago Rodríguez (50’) e del nigeriano Ade Oguns (90+1’). I “Guerreros del Guarapiche” hanno chiuso la gara in 10 uomini a causa dell’espulsione, per somma di ammonizioni, di Chrisopher Rodríguez al 73esimo. Grazie a questa vittoria i ragazzi di Leonardo González volano al terzo posto quota 26 punti a -9 dalla capolista, Academia Puerto Cabello, e in piena lotta per una delle poltrone del G4. Mentre gli “orientales” scivolano al 10º posto della classifica.

A San Cristóbal, vittoria per 2 – 0 del “Carrusel Aurinegro” contro il Deportivo La Guaira grazie alle reti di Anthony Uribe (54’) e Maurice Cova (84’). Grazie a questi tre punti i ragazzi dell’italo-venezuelano Eduardo Saragó si mantengono al secondo posto con 29 punti e grazie alla giornata di sosta del Puerto Cabello si portano a -6 dalla cima, mentre i “Naranjas” sono settimi con 20 punti.

Nello stadio Metropolitano di Mérida, Estudiantes e Carabobo finisce 1 – 1: granates in vantaggio con Francisco Flores (32’), gli accademici trovano il pari con Wilfredo Peña (50’).

Colpaccio del Portuguesa in casa dei campioni in carica della Liga Futve: 0 – 1 contro i Metropolitanos con una rete del solito Richard Blanco (57’). “El avioncito” dimostra che passano gli anni, cambiano le maglie, ma il vizio del gol rimane lo stesso di sempre.

Completano il programma della 16esima giornata della Liga Futve: Hermanos Colmenárez – Mineros 1 – 2, Rayo Zuliano – UCV 0 – 0 e Zamora – Angostura 3 – 2.

